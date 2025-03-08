Какие изменения по визам ввёл Вьетнам

Правительство Вьетнама продлило режим безвизового въезда для граждан России и еще 11 стран.
Согласно официальному постановлению, туристы из России, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции и Финляндии смогут посещать Вьетнам без визы на срок до 45 дней вплоть до 15 марта 2028 года.
Ранее это правило действовало с 2023 года, однако его срок истекал 15 марта 2025 года. Теперь власти страны продлили безвиз еще на три года, что делает путешествия во Вьетнам более доступными для туристов.
При этом правительство исключило Белоруссию из списка стран, для которых действовал 45-дневный безвизовый въезд. Туристы из Польши, Швейцарии и Чехии смогут воспользоваться этим послаблением только до 31 декабря 2024 года.
Тем не менее граждане всех стран по-прежнему могут оформить электронную визу через специальный портал, что позволит находиться во Вьетнаме до 90 дней.
Продление безвизового режима совпадает с ростом количества рейсов из России. В марте-апреле авиакомпания AZUR Air запускает перелеты в Нячанг из девяти городов РФ.
С 22 марта "Аэрофлот" также начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Нячанг. Туроператор "Библио-Глобус" уже предлагает туры с перелетами на этих рейсах, передает "Рамблер".
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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