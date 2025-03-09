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Без вывески, без входа с улицы: как найти самые скрытые бары города

3:11
Туризм

В самом сердце Сан-Паулу скрываются заведения, о существовании которых знают только избранные. Они без вывесок, без отдельных входов с улицы и полностью спрятаны от глаз случайных прохожих.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Чтобы попасть внутрь, нужно знать пароль, а дверь может оказаться замаскированной под старый холодильник или спрятанной за тяжелой занавеской. Это секретные бары, вдохновленные легендарными американскими спикизи эпохи сухого закона.

Возвращение духа подпольных баров

Спикизи появились в США в 1920–1930-х годах, когда продажа алкоголя была запрещена, но желание выпить никуда не исчезло. Подпольные заведения маскировались под обычные магазины или рестораны, а вход в них был возможен только по секретному слову.

"Их стали называть "спикизи", потому что посетителям приходилось говорить тихо, чтобы бар не привлек внимания и не был обнаружен. Чем больше становилось таких мест, тем изобретательнее становились бармены, придумывая коктейли буквально из того, что было под рукой". — объясняет один из владельцев Frigobar Пабло Мойя.

Вход через холодильник: Frigobar

Frigobar — один из самых известных тайных баров Сан-Паулу. Вход в него замаскирован под дверцу холодильника на кухне ресторана. Однако просто так зайти не получится — сначала нужно забронировать место через онлайн-систему. Стоимость брони — 100 реалов, из которых 80 можно потратить на напитки.

Заведение принимает не более 40 гостей за вечер, предлагая им эксклюзивную атмосферу ретро-америки с живым джазом, авторскими коктейлями и старинной барной стойкой.

"Мы хотели создать место, где каждый сможет почувствовать себя частью той эпохи", — рассказывает Мойя.

В открытие бара его владельцы вложили 500 000 реалов, а сейчас он приносит от 120 000 до 160 000 реалов в месяц, обеспечивая 20% прибыли.

За кулисами ресторана: Infini Bar

Другой скрытый бар, Infini Bar, находится за кулисами французского ресторана La Casserole. Здесь даже внутри заведения невозможно сразу понять, где искать вход. Чтобы попасть в бар, нужно пройти через ресторанный зал, повернуть к кухне и найти неприметную дверь в углу. В отличие от Frigobar, здесь не требуется бронирование или пароль, но атмосфера тайного клуба все равно сохраняется.

Зачем нужны тайные бары в 2024 году?

Андреса Сантана, генеральный менеджер MCM Brand Experience, считает, что такие концепции создают не просто место для отдыха, а настоящую историю, которую гости хотят рассказывать.

"Уникальные пространства, такие как секретные бары, усиливают вовлеченность посетителей и создают запоминающийся опыт. Это укрепляет репутацию заведения, расширяет его цифровой охват и делает каждую ночь в таком месте особенной" — отмечает Андреса.

Уточнения

Сухо́й зако́н — собирательный термин, включающий в себя частичный или полный запрет оборота этанолосодержащих веществ (за исключением медицинских, научных и промышленных целей, а также смесей с незначительным содержанием этанола).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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