Без вывески, без входа с улицы: как найти самые скрытые бары города

В самом сердце Сан-Паулу скрываются заведения, о существовании которых знают только избранные. Они без вывесок, без отдельных входов с улицы и полностью спрятаны от глаз случайных прохожих.
Чтобы попасть внутрь, нужно знать пароль, а дверь может оказаться замаскированной под старый холодильник или спрятанной за тяжелой занавеской. Это секретные бары, вдохновленные легендарными американскими спикизи эпохи сухого закона.
Спикизи появились в США в 1920–1930-х годах, когда продажа алкоголя была запрещена, но желание выпить никуда не исчезло. Подпольные заведения маскировались под обычные магазины или рестораны, а вход в них был возможен только по секретному слову.
"Их стали называть "спикизи", потому что посетителям приходилось говорить тихо, чтобы бар не привлек внимания и не был обнаружен. Чем больше становилось таких мест, тем изобретательнее становились бармены, придумывая коктейли буквально из того, что было под рукой". — объясняет один из владельцев Frigobar Пабло Мойя.
Frigobar — один из самых известных тайных баров Сан-Паулу. Вход в него замаскирован под дверцу холодильника на кухне ресторана. Однако просто так зайти не получится — сначала нужно забронировать место через онлайн-систему. Стоимость брони — 100 реалов, из которых 80 можно потратить на напитки.
Заведение принимает не более 40 гостей за вечер, предлагая им эксклюзивную атмосферу ретро-америки с живым джазом, авторскими коктейлями и старинной барной стойкой.
"Мы хотели создать место, где каждый сможет почувствовать себя частью той эпохи", — рассказывает Мойя.
В открытие бара его владельцы вложили 500 000 реалов, а сейчас он приносит от 120 000 до 160 000 реалов в месяц, обеспечивая 20% прибыли.
Другой скрытый бар, Infini Bar, находится за кулисами французского ресторана La Casserole. Здесь даже внутри заведения невозможно сразу понять, где искать вход. Чтобы попасть в бар, нужно пройти через ресторанный зал, повернуть к кухне и найти неприметную дверь в углу. В отличие от Frigobar, здесь не требуется бронирование или пароль, но атмосфера тайного клуба все равно сохраняется.
Андреса Сантана, генеральный менеджер MCM Brand Experience, считает, что такие концепции создают не просто место для отдыха, а настоящую историю, которую гости хотят рассказывать.
"Уникальные пространства, такие как секретные бары, усиливают вовлеченность посетителей и создают запоминающийся опыт. Это укрепляет репутацию заведения, расширяет его цифровой охват и делает каждую ночь в таком месте особенной" — отмечает Андреса.
Сухо́й зако́н — собирательный термин, включающий в себя частичный или полный запрет оборота этанолосодержащих веществ (за исключением медицинских, научных и промышленных целей, а также смесей с незначительным содержанием этанола).
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