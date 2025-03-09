Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце департамента Вар, на высоте 500 метров, притаилась живописная деревушка Бодюэн. Она словно создана для тех, кто мечтает о единении с природой и неторопливых прогулках по уютным улочкам. Расположенная среди холмов и лавандовых полей, деревня соседствует с великолепным озером Сент-Круа, делая ее идеальным местом для отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Систерон, вид на ул. Прованс. - panoramio

Очарование средневекового прошлого

Бодюэн — это настоящий уголок истории, в котором каждый дом и переулок хранят воспоминания о прошлом. Каменные здания с цветущими фасадами, старинные фонтаны и колодцы переносят гостей в другую эпоху. Здесь можно встретить старую маслобойню и памятные монументы, которые бережно хранят дух ушедших времен.

Любители архитектуры оценят сохранившиеся крепостные стены и роскошные ворота эпохи Возрождения. Эти элементы напоминают о стратегическом значении Бодюэна, который в древности соединял важнейшие дороги — римскую и домциановскую. В местной ратуше представлены артефакты, найденные при раскопках: древняя керамика, фрагменты захоронений и другие исторические находки.

Достопримечательности, которые стоит увидеть

Главной точкой притяжения в деревне остается башня Сарразин, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Не менее интересна церковь Сен-Пьер с ее старинными колоколами XVI и XVIII веков, а также солнечные часы XIX века с выгравированным девизом Людовика XIV: "Nec pluribus impar" ("Превыше всего").

Но Бодюэн умеет удивлять не только историей. В местном музее L'Art en Jouet, расположенном в бывшем пресвитерии, гостей встречает целая вселенная Playmobil. Тысячи миниатюрных фигурок, расставленных в красочных сценах, завораживают как детей, так и взрослых.

Для любителей астрономии в деревне есть небольшая, но мощная обсерватория. Здесь можно заглянуть в телескоп и раскрыть тайны звездного неба, а специальные мероприятия помогут узнать больше о Вселенной.

Идеальное место для отдыха

Бодюэн — находка для семейного отдыха. На берегу озера Сент-Круа раскинулся уединенный галечный пляж, защищенный от шумных туристических толп. Здесь можно просто расслабиться у воды, наслаждаясь умиротворяющей природой.

Любителям активного досуга стоит отправиться на водные прогулки. Хотя в самой деревне прокат лодок и каяков не предусмотрен, в соседних районах озера можно заняться водными видами спорта: покататься на байдарке, водном велосипеде или SUP-доске. Регион также предлагает отличные возможности для пеших походов, скалолазания и других активностей на свежем воздухе.

Если после насыщенного дня вам захочется остаться подольше, в деревне найдутся варианты размещения на любой вкус: от уютных гостевых домов до кемпингов и стильных отелей.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

