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Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю

4:21
Туризм

По случаю 150-летия Третьей республики Версальский дворец приглашает гостей прикоснуться к своей республиканской истории. До конца сентября посетители смогут заглянуть в Зал Конгресса и апартаменты председателя Конгресса. Эти пространства, скрытые от глаз публики, теперь открыты для экскурсий по будням и свободного посещения по выходным.

Версаль - panoramio (14)
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Котов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Версаль - panoramio (14)

Южное крыло: тайна Республики

С 15 февраля для публики открылось Южное крыло Версальского дворца — самая закрытая его часть, традиционно зарезервированная для Республики. Ключевой объект внимания — Зал Конгресса, возведённый в 1875 году всего за шесть месяцев. Этот зал на 1500 мест по размерам превосходит залы Национальной ассамблеи и Сената. Величественный, театральный, с богатым декором в стиле Людовика XIV, он остаётся символом республиканской власти, сохранив при этом дух монархии.

От королей — к президентам

В этом зале с 1875 по 1953 годы избрали шестнадцать президентов Франции. Здесь же проходят важнейшие заседания: депутаты и сенаторы собираются в Конгрессе для внесения поправок в Конституцию и во время ключевых выступлений президента. Так, 4 марта 2024 года именно в Зале Конгресса было окончательно принято решение о включении добровольного прерывания беременности в Конституцию.

Но роль Версаля в республиканской истории началась раньше. 30 января 1875 года Палата депутатов, заседавшая здесь четыре года, приняла поправку Анри Валлона, которая закрепила выборы президента Республики парламентом. Этот момент стал поворотным для судьбы Третьей республики и самой резиденции: дворец королей стал ареной республиканской власти.

Заглянуть в закрытые апартаменты

Одним из самых неожиданных открытий станут апартаменты председателя Конгресса. Они построены в том же 1875 году и оформлены в стиле нео-Людовика XV. Долгое время эти роскошные залы заменяли покои членов королевской семьи, но в 2006 году Национальное собрание передало их обратно Версальскому дворцу. Теперь эти просторные государственные апартаменты можно увидеть собственными глазами.

Хотя в 1879 году парламент окончательно вернулся в Париж, Версаль сохранил статус центра республиканской власти. Сегодня здесь проходят заседания Конгресса, государственные обеды в Зеркальном зале, приёмы почётных гостей в Большом Трианоне, а также важнейшие международные встречи, включая ежегодный саммит "Выберите Францию".

Новая экспозиция: искусство Республики

В честь 150-летия Третьей республики в этих залах разместили новую экспозицию. Картины и скульптуры XIX-XX веков из коллекций Версаля погружают гостей в атмосферу парламентской жизни того времени.

С 1 апреля ежедневно будет открыто для посещения и крыло Трианон-су-Буа — резиденция, перестроенная для де Голля в 1960-х годах. В дополнение к экскурсиям в Версале 4 июня состоится специальная конференция, а 20 и 21 сентября пройдут мероприятия в рамках Дней европейского наследия. Кроме того, гостей ждёт театрализованная экскурсия, раскрывающая республиканскую историю дворца.

Королевский штрих

Перед уходом загляните в Librairie des Princes, где представлено более 2000 книг о Людовике XIV, Версале и декоративном искусстве. А если вы здесь в выходные, стоит заглянуть в Hôtel du Grand Contrôle: в пятницу, субботу и воскресенье с 15:30 здесь подают чай. Это единственный отель на территории дворца, и его изысканное чаепитие обещает гастрономические сюрпризы.

Уточнения

Верса́ль (фр. Château de Versailles [ʃɑto d(ə) vɛʁsɑj]) — дворцово-парковый ансамбль во Франции, бывшая резиденция французских королей в городе Версаль, ныне являющемся пригородом Парижа; центр туризма мирового значения.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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