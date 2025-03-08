Никогда не вернусь — почему россиянин разочаровался в Турции

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер, путешествующий по разным странам, посетил Турцию и остался крайне недоволен.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул

В своих соцсетях он назвал ее "ужасной страной", куда не хочет возвращаться.

В своем ролике он показал момент, когда в Стамбуле маленький мальчик вцепился ему в ногу, требуя денег. Только получив желаемое, ребенок отпустил туриста и ушел.

Разочарованный россиянин заявил, что Турция — это страна, где отдыхающих ждет лишь "обман, неуважение, унижение и попрошайничество". Он также раскритиковал местных таксистов, которые завышают стоимость поездки по сравнению с оговоренной суммой, передает "Рамблер".

Ранее другая россиянка рассказала о своем неудачном опыте отдыха в Стамбуле. По ее словам, Турция сильно изменилась: цены стремительно растут, а качество сервиса оставляет желать лучшего.

Уточнения

Стамбу́л (ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

