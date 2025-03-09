Атолл Ари — рай между небом и океаном

Атолл Ари — один из самых живописных уголков Мальдив, где лазурная вода сливается с небом, а подводный мир впечатляет своим богатством. Здесь можно поплавать со скатами манта, насладиться сноркелингом на живописных рифах и отдохнуть в роскошных виллах на воде.
Seaclub Style Diamonds Athuruga — это курорт на атолле Ари, до которого всего 30 минут на гидросамолёте от Мале. Это место подойдет и молодожёнам, и семьям, и любителям активного отдыха.
Атолл Ари известен своими живописными коралловыми рифами, где можно увидеть тропических рыб, морских черепах и даже китовых акул. Курорт предлагает снорклинг-туры под руководством морского биолога, чтобы гости могли ближе познакомиться с морской экосистемой.
Любители экстрима и водных видов спорта могут попробовать виндсёрфинг, вейкбординг, катание на каноэ и парусной лодке.
На острове есть открытый тренажёрный зал, где можно заниматься спортом на свежем воздухе, а после — отправиться в курортный спа с аюрведическими процедурами и расслабляющим массажем.
В ресторанах курорта подают изысканные блюда международной кухни с мальдивскими акцентами. Над меню работает шеф-повар ассоциации "Jeunes Restaurateurs D'Europe", что гарантирует высокий уровень сервиса и оригинальные вкусы.
Seaclub Style Diamonds Athuruga сертифицирован Green Chicks, что подтверждает его приверженность устойчивому развитию и заботе об окружающей среде.
Курорт предлагает скидки для детей от 2 до 12 лет, что делает его отличным выбором для семейного отпуска.
Мальди́вы официальное название — Мальди́вская Респу́блика, — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.
Вейкбординг или вейкборд (часто просто вейк, от англ. wakeboard: wake — кильватер, board — доска) — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.
Аюрве́да (आयुर्वेदः от санскр. आयुस् «āyus» и वेद «veda» — «знание жизни», «наука о долголетии», или «знание продолжительности жизни») — система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии.
Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel — дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами.
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