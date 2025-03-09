Осторожно, All Inclusive! Эти страны обманывают ожидания туристов — раскрываем карты

Популярный формат отдыха All Inclusive широко распространён в мире, но в каждой стране он имеет свои особенности. В Турции и Египте "всё включено" доступно почти во всех отелях, а вот в Таиланде или ОАЭ концепция может значительно отличаться. О разнице написала газета "Известия".
Турция и Египет: лидеры системы "Всё включено"
В Турции отели предлагают круглосуточное питание, импортный алкоголь и развлечения. Однако возможны исключения: мини-бар или рестораны à la carte (согласно меню) могут быть платными. Осенью ассортимент блюд может сокращаться, но это не связано с отказом от системы. В Египте "всё включено" скромнее — обычно включены три приёма пищи, закуски и местный алкоголь, а морепродукты редкость даже в отелях 5* deluxe.
ОАЭ: всё зависит от эмирата
Концепция All Inclusive в ОАЭ сильно варьируется. В Шардже алкоголь под запретом, а в некоторых отелях просят оставлять депозит и подписывать счета в баре. В Рас-эль-Хайме больше всего отелей, работающих по этой системе.
Таиланд и Вьетнам: нестандартный подход
В Таиланде All Inclusive чаще всего — это три приёма пищи и напитки. Чаще всего встречается Light All Inclusive, а обеды и ужины по меню с ограниченным выбором. Во Вьетнаме система развита лучше: предлагают шведский стол, местные напитки, экзотические фрукты и морепродукты.
Мальдивы, Куба и Тунис: есть нюансы
На Мальдивах почти все отели работают по системе "всё включено", но алкогольные напитки запрещены, а привезти их с собой нельзя.
На Кубе All Inclusive ограничен из-за санкций, поэтому питание и сервис могут быть не такими разнообразными, как в других странах. Лучший выбор — 5* отели.
В Тунисе отелей с "всё включено" меньше, чем в Турции или Египте. Включён только местный алкоголь, а в 3-4* отелях даже пляжные полотенца могут быть платными.
Россия: развитие All Inclusive на Чёрном море
В России система "всё включено" набирает популярность, особенно в Анапе, где до 80% отелей предлагают этот формат. В стоимость входят питание, анимация и дополнительные услуги, но концепция может отличаться, поэтому важно уточнять условия заранее.
Ша́рджа — третий по величине город в ОАЭ. Административный центр одноимённого эмирата Шарджа.
Рас-эль-Ха́йма (верхушка шатра) — эмират на севере Объединённых Арабских Эмиратов.
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