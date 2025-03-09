Поезд-SPA: люксовый круиз по Карелии с остановками в самых живописных местах — билеты уже в продаже

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В мае отправится уникальный железнодорожный круиз по Карелии на борту поезда "Русский Север".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Карелия

Во время путешествия запланированы остановки в Петрозаводске и Сортавале, а также экскурсии на остров Кижи, в горный парк Рускеала и другие живописные места региона.

Даты путешествия

Поезд стартует из Москвы 21 мая и вернётся обратно 27 мая.

Комфорт в поездке

Пассажиры смогут выбрать размещение в вагонах разного уровня комфорта. В составе поезда также есть два вагона-ресторана, вагон-бар и даже вагон-спа для полного расслабления в пути.

Продажа билетов

Билеты уже поступили в продажу. Это редкая возможность открыть северную природу России с максимальным удобством!

Уточнения

Го́рный парк «Рускеа́ла» (фин. Ruskeala — «Коричневая, Бурая») — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия.



Со́ртавала или Сортава́ла (фин. и карел. Sortavala, швед. Sordavala; с 1721 по 1918 год — Се́рдоболь или Сердобо́ль) — город республиканского значения в России в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье.



Ки́жский пого́ст, Ки́жи (также распространён вариант Кижи́, некоторыми филологами называемый «общепринятым»; карел. Kiži) — архитектурный ансамбль в составе Государственного историко-архитектурного музея «Кижи», расположенный на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.

