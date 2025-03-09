Поезд-SPA: люксовый круиз по Карелии с остановками в самых живописных местах — билеты уже в продаже

В мае отправится уникальный железнодорожный круиз по Карелии на борту поезда "Русский Север".
Во время путешествия запланированы остановки в Петрозаводске и Сортавале, а также экскурсии на остров Кижи, в горный парк Рускеала и другие живописные места региона.
Даты путешествия
Поезд стартует из Москвы 21 мая и вернётся обратно 27 мая.
Комфорт в поездке
Пассажиры смогут выбрать размещение в вагонах разного уровня комфорта. В составе поезда также есть два вагона-ресторана, вагон-бар и даже вагон-спа для полного расслабления в пути.
Продажа билетов
Билеты уже поступили в продажу. Это редкая возможность открыть северную природу России с максимальным удобством!
Го́рный парк «Рускеа́ла» (фин. Ruskeala — «Коричневая, Бурая») — туристический комплекс, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия.
Со́ртавала или Сортава́ла (фин. и карел. Sortavala, швед. Sordavala; с 1721 по 1918 год — Се́рдоболь или Сердобо́ль) — город республиканского значения в России в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье.
Ки́жский пого́ст, Ки́жи (также распространён вариант Кижи́, некоторыми филологами называемый «общепринятым»; карел. Kiži) — архитектурный ансамбль в составе Государственного историко-архитектурного музея «Кижи», расположенный на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.
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