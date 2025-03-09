Шок-контент из отпуска: эти твари атакуют туристов — неожиданные подробности

Путешественники из России чаще всего сталкиваются с укусами насекомых и нападениями животных. По данным страховых компаний, за последние два года 34% обращений связаны именно с этим. Об этом говорится в исследовании "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data, передают РИА Новости.
Основные угрозы для туристов:
Укусы клещей, ос, пчёл, шершней, клопов и москитов — наиболее частая причина обращений.
Нападения обезьян и собак также входят в число распространённых происшествий.
В морской среде опасность представляют медузы, морские ежи, скаты и экзотические рыбы.
Где туристы сталкиваются с такими проблемами?
Таиланд лидирует по числу страховых случаев — 38% всех обращений.
Индонезия занимает второе место (14%), здесь чаще всего фиксируются нападения обезьян и собак, а также укусы насекомых.
Турция и Шри-Ланка входят в тройку стран с наибольшим числом происшествий.
В Таиланде туристы чаще всего страдают от укусов экзотических насекомых, ожогов медуз и травм, вызванных морскими ежами.
В Индонезии популярны нападения животных и укусы насекомых.
В Турции наиболее частыми страховыми случаями являются укусы собак и кошек, а также ужаления скатов.
В России главная опасность для туристов — клещи, их укусы составляют свыше 90% всех случаев обращения за медицинской помощью.