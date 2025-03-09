Шок-контент из отпуска: эти твари атакуют туристов — неожиданные подробности

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Туризм

Путешественники из России чаще всего сталкиваются с укусами насекомых и нападениями животных. По данным страховых компаний, за последние два года 34% обращений связаны именно с этим. Об этом говорится в исследовании "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data, передают РИА Новости.

Основные угрозы для туристов:

  • Укусы клещей, ос, пчёл, шершней, клопов и москитов — наиболее частая причина обращений.
  • Нападения обезьян и собак также входят в число распространённых происшествий.
  • В морской среде опасность представляют медузы, морские ежи, скаты и экзотические рыбы.

Где туристы сталкиваются с такими проблемами?

  • Таиланд лидирует по числу страховых случаев — 38% всех обращений.
  • Индонезия занимает второе место (14%), здесь чаще всего фиксируются нападения обезьян и собак, а также укусы насекомых.
  • Турция и Шри-Ланка входят в тройку стран с наибольшим числом происшествий.
  • В Таиланде туристы чаще всего страдают от укусов экзотических насекомых, ожогов медуз и травм, вызванных морскими ежами.
  • В Индонезии популярны нападения животных и укусы насекомых.
  • В Турции наиболее частыми страховыми случаями являются укусы собак и кошек, а также ужаления скатов.
  • В России главная опасность для туристов — клещи, их укусы составляют свыше 90% всех случаев обращения за медицинской помощью.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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