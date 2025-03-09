Шок-контент из отпуска: эти твари атакуют туристов — неожиданные подробности

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественники из России чаще всего сталкиваются с укусами насекомых и нападениями животных. По данным страховых компаний, за последние два года 34% обращений связаны именно с этим. Об этом говорится в исследовании "Т-Страхования" и аналитического проекта T-Data, передают РИА Новости.

Основные угрозы для туристов:

Укусы клещей, ос, пчёл, шершней, клопов и москитов — наиболее частая причина обращений.

Нападения обезьян и собак также входят в число распространённых происшествий.

В морской среде опасность представляют медузы, морские ежи, скаты и экзотические рыбы.

Где туристы сталкиваются с такими проблемами?