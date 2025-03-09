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Планируете отпуск? Узнайте, как курс рубля влияет на цены

1:33
Туризм

Рост курса рубля может положительно сказаться на стоимости летнего отдыха в Турции. Туристические путёвки номинируются в евро, но оплачиваются в рублях по внутреннему курсу туроператоров, что открывает возможности для более выгодных предложений, утверждают опрошенные ТАСС туроператоры.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже
  • Разница в курсе евро по сравнению с прошлым годом остаётся незначительной.
  • Программы раннего бронирования позволяют приобрести туры по сниженной цене.
  • Скидки на отели достигают 30%, а в комплексных пакетах выгода составляет до 15%.
  • Укрепление рубля способствует снижению затрат на поездки.
  • Бронирование заранее даёт больший выбор дат и отелей со скидками.

Представители Anex Tour подчёркивают, что делать окончательные выводы о средней стоимости туров пока рано. Однако в валюте средний чек оказался немного ниже. В Tez Tour отмечают, что цены на отели в Турции остались примерно на уровне прошлого года.

Турция остаётся самым популярным летним направлением у "Интуриста" и Fun&Sun. Высокий спрос также подтверждают Anex Tour и Tez Tour. Это объясняется удобной логистикой, развитой инфраструктурой, разнообразием отельной базы и благоприятным климатом.

Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению глубины бронирования — туристы планируют свои поездки заранее, чтобы зафиксировать выгодные условия. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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