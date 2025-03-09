Планируете отпуск? Узнайте, как курс рубля влияет на цены

Рост курса рубля может положительно сказаться на стоимости летнего отдыха в Турции. Туристические путёвки номинируются в евро, но оплачиваются в рублях по внутреннему курсу туроператоров, что открывает возможности для более выгодных предложений, утверждают опрошенные ТАСС туроператоры.
Представители Anex Tour подчёркивают, что делать окончательные выводы о средней стоимости туров пока рано. Однако в валюте средний чек оказался немного ниже. В Tez Tour отмечают, что цены на отели в Турции остались примерно на уровне прошлого года.
Турция остаётся самым популярным летним направлением у "Интуриста" и Fun&Sun. Высокий спрос также подтверждают Anex Tour и Tez Tour. Это объясняется удобной логистикой, развитой инфраструктурой, разнообразием отельной базы и благоприятным климатом.
Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению глубины бронирования — туристы планируют свои поездки заранее, чтобы зафиксировать выгодные условия.
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