Только для своих: кто уже может летать в Китай без бумажной волокиты

Шаг за шагом Россия и Китай приближаются к отмене виз. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.
По его словам, процесс требует времени, так как задействованы различные ведомства обеих стран.
В прошлом году Китай отменил визовый режим для большинства европейских стран, увеличив срок пребывания до 30 дней. Также без виз могут путешествовать граждане Беларуси, Казахстана и Грузии.
Пока для поездки в Китай россиянам нужна виза, которую можно оформить в визовых центрах Москвы и Петербурга, а также в генконсульствах во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге и Казани. Однако есть несколько исключений, позволяющих въехать без визы.
Отмена виз между Россией и Китаем обсуждается, но процесс требует времени. Пока россияне могут воспользоваться существующими безвизовыми возможностями и ждать новых изменений
Кита́йская Наро́дная Респу́блика (кит. трад. 中華人民共和國, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Китай — многонациональное государство, но на сегодняшний день большинство его населения составляют этнические китайцы с самоназванием хань. Столица — Пекин; другие крупные города — Чунцин, Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин, Харбин и т. д.
Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.