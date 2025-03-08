Только для своих: кто уже может летать в Китай без бумажной волокиты

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шаг за шагом Россия и Китай приближаются к отмене виз. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

По его словам, процесс требует времени, так как задействованы различные ведомства обеих стран.

Китай уже упростил въезд для других стран

В прошлом году Китай отменил визовый режим для большинства европейских стран, увеличив срок пребывания до 30 дней. Также без виз могут путешествовать граждане Беларуси, Казахстана и Грузии.

А как обстоят дела в России?

Пока для поездки в Китай россиянам нужна виза, которую можно оформить в визовых центрах Москвы и Петербурга, а также в генконсульствах во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге и Казани. Однако есть несколько исключений, позволяющих въехать без визы.

Когда можно поехать в Китай без визы?

Транзит до 10 дней. Если прилететь в Китай, передвигаться по 24 разрешённым провинциям и затем улететь в третью страну, виза не понадобится. Этот режим называется 240-часовым безвизовым транзитом.

Организованный тур. Покупая готовый тур у официального туроператора, можно въехать без визы, так как все документы оформляет компания.

Остров Хайнань. Если прилететь туда из-за пределов Китая, можно отдыхать без визы до 30 дней.

Гонконг и Макао. Для посещения Гонконга россияне могут находиться там без визы 14 дней, а в Макао – до 30 дней.

Отмена виз между Россией и Китаем обсуждается, но процесс требует времени. Пока россияне могут воспользоваться существующими безвизовыми возможностями и ждать новых изменений

Уточнения

Кита́йская Наро́дная Респу́блика (кит. трад. 中華人民共和國, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Китай — многонациональное государство, но на сегодняшний день большинство его населения составляют этнические китайцы с самоназванием хань. Столица — Пекин; другие крупные города — Чунцин, Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин, Харбин и т. д.

