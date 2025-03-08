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Тихий уголок Испании, который превзошёл Сейшелы и Карибы

2:04
Туризм

Мечтаете об уединённом уголке с белоснежными пляжами, лазурной водой и нетронутой природой? Острова Сиес у побережья Галисии — одно из самых скрытых и живописных мест в Испании, которое остаётся в тени раскрученных направлений вроде Тенерифе или Ибицы.

пляж
Фото: Wikimedia Commons by WomEOS is licensed under Public domain
пляж

Рай под охраной природы

Сиес — это три острова: Фаро, Монтеагудо и Сан-Мартиньо, входящие в состав Национального парка Атлантических островов.

Здесь нет машин, шумных туристических улиц и отелей — только дикая природа, бесконечные пляжи и удивительный подводный мир. Благодаря строгим ограничениям на количество посетителей, острова сохраняют свою первозданную красоту.

В 2007 году The Guardian признал пляж Родас лучшим в мире, оставив позади даже Сейшелы и Карибские острова.

Уникальные пляжи и захватывающие виды

Монтеагудо — самый крупный из островов, а Фаро знаменит своим маяком, возвышающимся на 178 метров над уровнем моря. С него открываются потрясающие виды на Атлантический океан и весь архипелаг.

Пляж Родас соединяет Монтеагудо и Фаро и появляется только во время отлива. Его белоснежный песок и бирюзовая вода не уступают тропическим курортам.

Сан-Мартиньо — самый южный и уединённый из островов. Добраться сюда можно только на частной лодке, а пляж Сан-Мартиньо считается одним из самых безлюдных и живописных во всей Галисии.

Идеальное место для любителей природы

Острова Сиес подойдут тем, кто ценит уединение, пешие прогулки и настоящую дикую природу. Здесь можно наблюдать за морскими птицами, исследовать скалы и пещеры, купаться в чистейшей воде и наслаждаться абсолютным спокойствием.

Средняя температура в летние месяцы — около 26 градусов, так что пляжный отдых здесь просто идеален.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья). Столица — Мадрид.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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