Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница посетила Кубу и рассказала о том, как на самом деле живут люди в глубинке.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Несколько дней она провела в городе Тринидад, остановившись в доме семьи врачей. По местным меркам, это элита. За комнату с балконом туристка платила 30 долларов за ночь (примерно 2,7 тысячи рублей). Она назвала Тринидад одним из самых атмосферных городов Кубы: его историческая часть выглядит как идеальная картинка, но стоит заглянуть внутрь, и становится ясно, что дома не видели ремонта десятилетиями.

Блогерша рассказала, что жители получают продукты по карточкам, которых не хватает на месяц, поэтому многим приходится искать другие способы достать еду. При этом выбор в магазинах крайне ограничен.

Россиянка также обратила внимание на транспорт: туристам показывают ретроавтомобили, но в глубинке основное средство передвижения — лошадиные повозки. Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Путешествия с фотокамерой"

Уточнения

Эли́та (фр. élite — «лучшее; отборное», от лат. eligo — «выбираю»), элитарная группа, элитарный слой, в социологии и политологии — привилегированная, влиятельная, авторитетная, достаточно обособленная совокупность людей, относящаяся к какой-либо из сфер жизни общества, государства, союза государств, или же являющаяся главной — политической.

