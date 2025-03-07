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Тихая днём, огненная ночью — как меняется Бангла-роуд после заката

1:17
Туризм

Днем Бангла-роуд в Патонге (Таиланд) выглядит как обычная туристическая улица: уютные кафе, магазины с сувенирами, турагентства и неспешные прогулки путешественников.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow
Таиланд

Таксисты предлагают свои услуги, а в воздухе разносится аромат традиционной тайской кухни. Но с заходом солнца всё меняется.

Вечером улица превращается в пешеходную зону, зажигаются неоновые вывески, а из каждого бара доносится громкая музыка. Начинается бурная ночная жизнь: уличные артисты показывают фокусы и огненные шоу, зазывалы приглашают в клубы, обещая незабываемые вечеринки и бесплатные коктейли.

Go-go бары, танцполы и коктейльные заведения притягивают любителей ярких развлечений, а бар-герлз создают атмосферу праздника, общаясь с гостями. Туристы с головой окунаются в мир огней, музыки и бесконечного веселья.

Под утро улица снова стихает. Заведения закрываются, туристы расходятся, а уборщики приводят улицу в порядок. Но уже к вечеру всё повторится — Бангла-роуд снова наполнится огнями и оживет для новой ночи вечеринок, передает "Рамблер".

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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