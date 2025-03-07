15 лет жила в отелях бесплатно — аферистку поймали в Германии

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Германии поймали мошенницу, которая более 15 лет бесплатно жила в отелях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Номер в отеле

За это время 58-летняя жительница Дюссельдорфа успела остановиться в гостиницах более 100 раз, каждый раз уходила, не заплатив.

Женщину задержали в городе Шверин после того, как она заселилась в местный отель и заявила, что потеряла свою кредитную карту. Стоимость одной ночи в гостинице составляла 500 евро. Однако персонал заподозрил неладное и вызвал полицию.

Как выяснилось, мошенница долгие годы использовала одну и ту же схему: бронировала номер, утверждала, что потеряла карту, обещала оплатить проживание позже, но в итоге скрывалась.

Сейчас аферистка арестована, но какое наказание ей грозит, пока неизвестно, "Туристер".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.



