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15 лет жила в отелях бесплатно — аферистку поймали в Германии

0:53
Туризм

В Германии поймали мошенницу, которая более 15 лет бесплатно жила в отелях.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

За это время 58-летняя жительница Дюссельдорфа успела остановиться в гостиницах более 100 раз, каждый раз уходила, не заплатив.

Женщину задержали в городе Шверин после того, как она заселилась в местный отель и заявила, что потеряла свою кредитную карту. Стоимость одной ночи в гостинице составляла 500 евро. Однако персонал заподозрил неладное и вызвал полицию.

Как выяснилось, мошенница долгие годы использовала одну и ту же схему: бронировала номер, утверждала, что потеряла карту, обещала оплатить проживание позже, но в итоге скрывалась.

Сейчас аферистка арестована, но какое наказание ей грозит, пока неизвестно, "Туристер".

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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