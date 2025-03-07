Квадратные волны — редкое природное явление, способное унести жизни

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы когда-либо увидите волны, образующие четкий квадратный узор на поверхности воды, немедленно выходите из моря!

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На пляже

Это явление, напоминающее шахматную доску, выглядит завораживающе, но предзнаменует смертельную опасность.

Необычные волны, известные как перекрестное море или квадратные волны, формируются, когда две системы волн сталкиваются под разными углами. Это создает перекрестную рябь, которая может выглядеть красиво, но в реальности становится причиной аварий и крушения судов.

По данным Европейского космического агентства (ESA), значительная часть морских происшествий между 1995 и 1999 годами произошла именно в таких условиях. Высота волн может достигать трех метров, что делает навигацию чрезвычайно сложной даже для опытных моряков.

Квадратные волны сопровождаются сильными течениями, которые могут:

1. Затянуть пловца в открытое море;

2. Дестабилизировать лодку или серф;

3. Создать мощные подводные вихри, мешающие удержаться на плаву;

Если вы увидите перекрестные волны, немедленно выходите из воды! Эксперты USLA (Ассоциация спасателей США) советуют не паниковать, плыть на спине и пытаться выбраться вдоль берега. Если выбраться быстро не удается, подавайте сигналы о помощи.

Хотя это редкое явление, его фиксировали в разных частях мира: Эгейское море (Греция и Турция), Атлантический океан, в районе Иль-де-Ре (Франция), Южная часть Тихого океана.

В некоторых местах, например, у маяка Phare des Baleines во Франции, туристы специально приезжают, чтобы наблюдать квадратные волны с безопасного расстояния, передает FoxReport.

Уточнения

Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, разрушение зданий или инфраструктуры, в результате которых становится невозможным дальнейшее функционирование объекта.

