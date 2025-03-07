Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова рассказала о своей необычной диете
Сюрприз из Кордовы: ядовитый паук прибыл с грузом оливок в Британию
Простые фразы, которые вдохновят мужчину помогать вам с удовольствием
Долг в 28 миллионов: украинская компания ответит за старые грехи перед Ростсельмаш
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду

Квадратные волны — редкое природное явление, способное унести жизни

1:56
Туризм

Если вы когда-либо увидите волны, образующие четкий квадратный узор на поверхности воды, немедленно выходите из моря!

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Это явление, напоминающее шахматную доску, выглядит завораживающе, но предзнаменует смертельную опасность.

Необычные волны, известные как перекрестное море или квадратные волны, формируются, когда две системы волн сталкиваются под разными углами. Это создает перекрестную рябь, которая может выглядеть красиво, но в реальности становится причиной аварий и крушения судов.

По данным Европейского космического агентства (ESA), значительная часть морских происшествий между 1995 и 1999 годами произошла именно в таких условиях. Высота волн может достигать трех метров, что делает навигацию чрезвычайно сложной даже для опытных моряков.

Квадратные волны сопровождаются сильными течениями, которые могут:

1. Затянуть пловца в открытое море;
2. Дестабилизировать лодку или серф;
3. Создать мощные подводные вихри, мешающие удержаться на плаву;

Если вы увидите перекрестные волны, немедленно выходите из воды! Эксперты USLA (Ассоциация спасателей США) советуют не паниковать, плыть на спине и пытаться выбраться вдоль берега. Если выбраться быстро не удается, подавайте сигналы о помощи.

Хотя это редкое явление, его фиксировали в разных частях мира: Эгейское море (Греция и Турция), Атлантический океан, в районе Иль-де-Ре (Франция), Южная часть Тихого океана.

В некоторых местах, например, у маяка Phare des Baleines во Франции, туристы специально приезжают, чтобы наблюдать квадратные волны с безопасного расстояния, передает FoxReport.

Уточнения

Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, разрушение зданий или инфраструктуры, в результате которых становится невозможным дальнейшее функционирование объекта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Еда и рецепты
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
Популярное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.

Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Последние материалы
Простые фразы, которые вдохновят мужчину помогать вам с удовольствием
8 марта: Международный женский день, начало нэпа и вьетнамской войны
Долг в 28 миллионов: украинская компания ответит за старые грехи перед Ростсельмаш
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
В США опасаются разработки Китаем истребителей шестого поколения
Есть перед фитнесом или нет? Разбираемся, как не испортить тренировку
Америка отменит санкции против РФ — Белый дом уже прорабатывает варианты
Режим Молдавии падет — закрытие USAID отразится на Санду
Стоит ли покупать копии духов: возможность насладиться дорогим ароматом или напрасная трата денег?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.