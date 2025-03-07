Если авиакомпания потеряла ваш багаж — какие выплаты положены пассажирам

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы прилетели в пункт назначения, готовые к отдыху или важным деловым встречам, но ваш багаж не появляется на ленте?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Багаж

Потеря чемодана — это реальность, с которой сталкиваются миллионы пассажиров ежегодно. В Евросоюзе, США и других странах действуют законы, которые защищают ваши права и позволяют получить компенсацию.

В странах ЕС действуют Монреальская конвенция и регламент ЕС о правах пассажиров, которые устанавливают следующие правила:

1. Компенсация до 1300 евро за потерянный, поврежденный или задержанный багаж;

2. Применение правил на всех рейсах внутри ЕС, а также на рейсах, вылетающих из ЕС в третьи страны;

3. Для рейсов, прибывающих в ЕС, защита действует только при перелете европейской авиакомпанией.

Монреальская конвенция принята более чем 130 странами, включая США и ЕС. Она устанавливает максимальную компенсацию до 1700 долларов за утерянный багаж, если пассажир заранее не декларировал его стоимость, передает NEWS247.

Если багаж поврежден или утерян, заявление необходимо подать в течение 7 дней. В случае задержки багажа у пассажира есть 21 день с момента получения чемодана. Если вы перевозите ценные вещи, их можно декларировать перед полетом (обычно за доплату).

В США права путешественников регулируются департаментом транспорта (DOT), а компенсации отличаются от европейских: до 3800 долларов за потерянный или поврежденный багаж. Если чемодан задерживается, авиакомпания должна компенсировать расходы на одежду, предметы личной гигиены и другие необходимые покупки (чек сохраните).

Подать заявку на компенсацию можно следующим образом:

1. Сообщить о проблеме непосредственно в аэропорту;

2. Подать заявку в авиакомпанию с приложением чеков на вынужденные покупки.

Чтобы снизить риски потери багажа, необходимо:

1. Сообщить о проблеме сразу в аэропорту, получить отчет;

2. Сохранять чеки на экстренные покупки;

3. Фотографировать свой чемодан перед вылетом, записать марку и цвет;

4. Храните ценные вещи в ручной клади;

5. Использовать AirTag или GPS-трекер, чтобы отслеживать местоположение чемодана.

Уточнения

Бага́ж — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



