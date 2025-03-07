Открываем тайны древней Фракии: исторические маршруты вокруг Александруполиса

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм в греческом Александруполисе постепенно становится ключевым драйвером.

Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ано Долиана, Аркадия, Греция

В радиусе 30 км от города расположены многочисленные исторические памятники разных эпох. Некоторые из них остаются заброшенными, другие нуждаются в реставрации и популяризации среди туристов.

Скалы, оливковые рощи и пещеры, окруженные Фракийским морем, создают уникальную атмосферу археологических раскопок в местечке Макри, всего в 12 км от Александруполиса. Согласно мифу, именно здесь жил одноглазый великан Полифем, сын Посейдона, которого ослепил Одиссей.

Чуть дальше на западе находится археологический комплекс Зона — древняя колония Самофракии, основанная в V-IV веках до н. э. Это место служило не только торговым портом, но и религиозным центром. Археологи обнаружили здесь святилища Деметры и Аполлона, общественные здания и жилые кварталы. Уникальной находкой стали амфоры, установленные группами в грунт, вероятно, для защиты продуктов от влаги.

К северо-востоку от Зоны, в районе Комарос, можно увидеть участки древней римской дороги Виа Эгнатия. Эта дорога соединяла Рим с восточными провинциями империи и до сих пор сохраняет мощеные фрагменты своего маршрута.

Далее можно добраться до деревни Аванта, где находятся руины сразу двух византийских крепостей: замка Потаму и крепости Боз-Тепе. Эти сооружения XIV века контролировали торговые пути и горные переходы Фракии. Хотя подъем к замкам занимает всего 20 минут, туристическая инфраструктура здесь практически отсутствует.

Неподалеку располагается пещерная церковь Агии Теодори. Её фрески XI века сохранились до наших дней, несмотря на отсутствие охраны и реставрации. Каждый год здесь проходит единственная служба — в мае, под сенью вековых деревьев, передает Kathimerini.