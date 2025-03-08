Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний секрет для кактусов: когда пересаживать, чтобы не погиб
Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения
Украинская армия массово побежала из Курской области
Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения
Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились
Еда для долголетия: какие продукты помогут вам дожить до 100 лет
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Муцениеце удивила заявлением: 8 Марта для актрисы теперь двойной праздник
ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей СССР

Секреты амбракикосского залива: почему вам стоит посетить Ривьеру Артини

1:55
Туризм

Когда говорят о Арте, в первую очередь вспоминаются величественные горы, старинные мосты и зелёные склоны Пиндоса. Однако мало кто знает, что Арта — это не только горный край, но и территория, омываемая спокойными водами залива Амбракикос, где находится уникальный прибрежный маршрут — Ривьера Арта.

острова Ионического моря, Греция
Фото: Wikimedia Commons by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
острова Ионического моря, Греция

Ривьера Артини: природа и живописные пейзажи

Эта живописная линия начинается от Салаоры, важного водно-болотного угодья, и заканчивается в Коронисии, рыбацкой деревне, которая словно плывёт по водам залива. По пути путешественники могут увидеть лагуны, наполненные жизнью, где фламинго, цапли и бакланы дополняют природный пейзаж.

Залив Амбракикос — настоящая сокровищница биоразнообразия и одно из важнейших водно-болотных угодий Греции. Его спокойные воды служат домом для редких видов рыб и млекопитающих, таких как грациозные дельфины и морские черепахи. Здесь можно покататься на лодке по лагунам, попробовать свежие морепродукты в традиционных тавернах и наслаждаться гармонией дикой природы и моря.

Арта: развитие и внимание к прибрежной зоне

Ривьера Артини — это малоизвестная жемчужина, которая ничем не уступает знаменитым курортам Греции. Это место, которое ждёт тех, кто ищет подлинные впечатления вдали от толпы и коммерциализации.

Если вы считали, что Арта — это только горы и реки, то самое время узнать о её прибрежной стороне, отражающейся в синих водах залива Амбракикос. Усилия местных властей в развитии этой территории уже заслужили внимание. Например, недавно прошедшие мероприятия в честь Чистого понедельника, которые привлекли не только местных жителей, но и многочисленных гостей.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов
Красота и стиль
30 минут в день для идеальной кожи: это работает лучше дорогих кремов Аудио 
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
Наука и техника
Телескопы зафиксировали нечто невероятное: две планеты исчезают на глазах
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Экономика и бизнес
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75% Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения
Украинская армия массово побежала из Курской области
Как вырастить ампельную петунию: секреты пышного цветения
Деньги на минимуме: переводы из России в Грузию значительно сократились
Еда для долголетия: какие продукты помогут вам дожить до 100 лет
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Муцениеце удивила заявлением: 8 Марта для актрисы теперь двойной праздник
ТОП-6 самых загадочных легковых автомобилей СССР
Раковина в ванной, которая испортит вам нервы: какой вариант точно не стоит выбирать
Лучший подарок на 8 Марта: Собчак похвасталась сюрпризом от сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.