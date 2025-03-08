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Хорватия обошла Италию и Францию в рейтинге лучших мест для отдыха

2:28
Туризм

Хорватия признана лучшей страной Европы 2025 года, победив в крупнейшем туристическом голосовании, где более миллиона путешественников из 158 стран выбирали идеальное место для отдыха.

Остров Брач, Милна, Хорватия - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Максимович, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Остров Брач, Милна, Хорватия - panoramio

Рейтинг был составлен авторитетной платформой Best European Destinations, и Хорватия обошла такие туристические гиганты, как Испания, Италия и Франция. Благодаря разнообразию ландшафтов, потрясающим природным чудесам и богатому культурному наследию, страна укрепила свои позиции как топ-направление для отдыха.

Но помимо популярных мест Дубровника, Сплита и Плитвицких озер, здесь есть и скрытые жемчужины, которые стоит открыть.

Омиш: дикая природа, крепости и экстрим

Любители активного отдыха оценят Омиш — город на Макарской Ривьере, окруженный скалами и пересеченный рекой Цетина. Здесь можно отправиться на рафтинг, каякинг или подняться на вершину крепости Фортика, откуда открываются захватывающие виды на Адриатику.

А если хочется уединения — небольшие острова, такие как Раб и Хвар, предложат песчаные пляжи, бухты и атмосферные улочки, где можно неспешно прогуливаться, наслаждаясь местным образом жизни.

Гастрономия, которая впечатляет

Хорватская кухня — это отдельная причина приехать сюда.

В Истрии стоит попробовать трюфели с домашней пастой.
В прибрежных городах — црни рижот (черное ризотто с кальмарами).
На острове Паг производят один из лучших в Европе сыров — пажский сыр.

А если добавить кулинарные открытия к захватывающим природным ландшафтам (национальный парк Крка, горы Велебит, луг Копачки) и старинным городам вроде Шибеника и Трогира, получается идеальный рецепт путешествия.

ТОП-10 лучших туристических стран Европы 2025 года

  1. Хорватия
  2. Испания
  3. Австрия
  4. Италия
  5. Греция
  6. Португалия
  7. Франция
  8. Турция
  9. Германия
  10. Ирландия

Испания заняла второе место, привлекая пляжами и культурными достопримечательностями, а Австрия замкнула тройку благодаря великолепным озерам и историческим замкам.

Но победитель очевиден: в 2025 году Хорватия - лучшее место в Европе для незабываемого отдыха.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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