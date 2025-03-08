Хорватия обошла Италию и Францию в рейтинге лучших мест для отдыха

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хорватия признана лучшей страной Европы 2025 года, победив в крупнейшем туристическом голосовании, где более миллиона путешественников из 158 стран выбирали идеальное место для отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Максимович, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Остров Брач, Милна, Хорватия - panoramio

Рейтинг был составлен авторитетной платформой Best European Destinations, и Хорватия обошла такие туристические гиганты, как Испания, Италия и Франция. Благодаря разнообразию ландшафтов, потрясающим природным чудесам и богатому культурному наследию, страна укрепила свои позиции как топ-направление для отдыха.

Но помимо популярных мест Дубровника, Сплита и Плитвицких озер, здесь есть и скрытые жемчужины, которые стоит открыть.

Омиш: дикая природа, крепости и экстрим

Любители активного отдыха оценят Омиш — город на Макарской Ривьере, окруженный скалами и пересеченный рекой Цетина. Здесь можно отправиться на рафтинг, каякинг или подняться на вершину крепости Фортика, откуда открываются захватывающие виды на Адриатику.

А если хочется уединения — небольшие острова, такие как Раб и Хвар, предложат песчаные пляжи, бухты и атмосферные улочки, где можно неспешно прогуливаться, наслаждаясь местным образом жизни.

Гастрономия, которая впечатляет

Хорватская кухня — это отдельная причина приехать сюда.

В Истрии стоит попробовать трюфели с домашней пастой.

В прибрежных городах — црни рижот (черное ризотто с кальмарами).

На острове Паг производят один из лучших в Европе сыров — пажский сыр.

А если добавить кулинарные открытия к захватывающим природным ландшафтам (национальный парк Крка, горы Велебит, луг Копачки) и старинным городам вроде Шибеника и Трогира, получается идеальный рецепт путешествия.

ТОП-10 лучших туристических стран Европы 2025 года

Хорватия Испания Австрия Италия Греция Португалия Франция Турция Германия Ирландия

Испания заняла второе место, привлекая пляжами и культурными достопримечательностями, а Австрия замкнула тройку благодаря великолепным озерам и историческим замкам.

Но победитель очевиден: в 2025 году Хорватия - лучшее место в Европе для незабываемого отдыха.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

