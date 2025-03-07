30 евро за звезду Мишлен: этот ресторан ломает стереотипы о высокой кухне

3:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ванной комнате итальянского ресторана Trattoria Contemporanea стоит баскетбольное кольцо. Не декоративное — самое настоящее, с электронной панелью и звуковыми эффектами. Пока ждешь, можно сделать пару бросков. А потом еще пару — даже если очередь в туалет уже рассосалась. И это далеко не единственная неожиданность, которая ждет гостей.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ресторан

Тут есть картины, интересное освещение и тонкие (или не очень) аллюзии в интерьере, которые делают даже банальный поход в уборную частью гастрономического опыта.

На этом моменте кто-то скажет: "Стоп, но это же ресторан со звездой Мишлен! Разве так можно?"

Можно. Trattoria Contemporanea, молодой и дерзкий гастрономический проект в итальянской провинции Комо, делает именно то, что хочет. Это место, где можно вкусно поесть без официозной напыщенности, без снобизма, без устаревших ритуалов.

Революция высокой кухни

Trattoria Contemporanea находится в небольшом городке Ломаццо — в 35 минутах от Милана. Здесь нет толп туристов, но каждый вечер ресторан принимает гостей, которые идут по длинной освещенной подъездной аллее к современному, слегка постиндустриальному залу.

Шеф-повар Давиде Марцулло получил свою звезду Мишлен в 2023 году — когда ему было всего 26 лет. И да, он намеренно делает высокую кухню не только доступной, но и расслабленной. В Trattoria Contemporanea можно заказать обед из нескольких блюд за 30-40 евро, а вечером устроить гастрономическое путешествие в сопровождении смелых авторских сочетаний.

Ресторан — часть кампуса Fabbrica, пространства, объединяющего коворкинги, студии для дизайнеров, фотографов и художников. Здесь рождаются креативные идеи, и кухня не остается в стороне.

Где официанты носят кроссовки, а вино не ставит в тупик

В Trattoria Contemporanea нет официантов в строгих костюмах и не будет косых взглядов, если вы вдруг не разбираетесь в вине. Меню составлено так, чтобы гости не боялись экспериментировать, а винная карта — чтобы не приходилось долго гадать, что взять.

Здесь можно заказать наггетсы… из телячьих мозгов, которые подаются с местным IPA, а затем — ризотто с соевым соусом, каперсами и лакрицей. Или, например, лингвини с моллюсками и пане круско, барбекю из китайской капусты с кимчи и арахисовым маслом.

А тележка с хлебом? Это целый гастрономический аттракцион! Пышные рогалики, хлебные палочки, таралли и масло, которое подается с разными видами соли. Это напоминание о том, как простая еда может быть не менее захватывающей, чем сложные кулинарные конструкции.

Десерты тоже играют с восприятием. На финал трапезы возвращается та же тележка, но теперь на ней бриоши маритоцци, которые наполняются двумя видами крема прямо у стола.

Trattoria Contemporanea — это про гастрономическое удовольствие, а не экзамен на знание высокой кухни.

Высокая кухня, которая больше не кажется чужой

"Время, когда высокая кухня была недоступной, прошло", — словно говорит Trattoria Contemporanea. Это ресторан для тех, кто раньше избегал ресторанов со звездами Мишлен, боясь непонятных блюд, сложных винных карт и неуютной атмосферы.

Но главное, это место, где высокая кухня снова жива и дышит полной грудью. Без пафоса, но с крутым вкусом.

Уточнения

«Кра́сный гид „Мишле́н“» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Кра́сный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.

