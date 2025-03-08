Гора, которая пожирает людей: что скрывают шахты Потоси

4:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шестеро туристов в касках и тяжелых комбинезонах теснятся в узком тоннеле, где едва хватает места, чтобы встать на колени. Местный гид достает зажигалку, подносит ее к ярко-зеленому фитилю и спокойно отходит назад.

"В любой момент," — говорит он.

Мгновение спустя по шахте проносится мощная ударная волна, поднимая облако пыли.

Так в Потоси проверяют взрывчатку на прочность. Этот боливийский шахтерский город — единственное место в мире, где динамит продается свободно. Турист купил его утром на местном рынке всего за 13 боливиано — это меньше двух долларов.

"Для шахтеров динамит — самое необходимое, но если не умеешь с ним обращаться, он может убить." — объясняет гид Джонни Кондори.

Здесь, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, добыча полезных ископаемых ведется с XVI века. Узкие шахты тянутся на сотни километров, шахтеры толкают груженые тележки по шатким рельсам — сцена словно из фильма "Индиана Джонс" или игры Mario Kart.

Но если когда-то Потоси был центром мировой добычи серебра, то сегодня этот регион — один из беднейших в Боливии.

"Гора, которая пожирает людей"

Когда в 1545 году индейский старатель Диего Гуальпа обнаружил здесь залежи серебра, новость быстро дошла до испанских колонизаторов. Они начали масштабную добычу, а Потоси превратился в крупнейший промышленный центр колониальной Южной Америки.

"Очень быстро это место стало настоящим адом, здесь царило беззаконие, а коренные народы были фактически порабощены," — говорит профессор Тулейнского университета Крис Лейн.

Чтобы ускорить производство, испанцы начали использовать ртуть. Это повысило производительность, но привело к массовым отравлениям. Гору Серро-Рико стали называть "Горой, которая пожирает людей", и это прозвище живо до сих пор.

К концу XVI века Потоси был четвертым по величине городом христианского мира с населением более 200 000 человек. Он поставлял 60% мирового серебра, финансируя испанскую корону и экономику Европы.

Однако к XIX веку запасы серебра истощились. Когда Боливия стала независимой в 1825 году, Потоси уже терял свое значение.

Сегодня здесь добывают в основном олово и цинк. Но сотни миль подземных шахт сделали гору нестабильной.

"Сейчас это самое опасное время для шахтеров", — предупреждает Лейн.

Поклонение Эль Тио — повелителю подземного мира

Входы в шахты Потоси охраняет устрашающее чучело с рогами, алыми глазами и угрожающим оскалом. Это Эль Тио - "Дядя" и одновременно бог подземного мира.

"Мы верим в него так же, как в Пачамаму (Мать-Землю)", — объясняет гид Оскар Торрес Вильяпума.

Говорят, испанцы придумали этот образ, чтобы запугивать индейцев, но со временем шахтеры сами начали приносить ему подношения.

Сегодня статуи Эль Тио усыпаны листьями коки, окурками, пустыми бутылками из-под пива. Чтобы задобрить божество, местные даже приносят в жертву лам, обмазывая кровью входы в шахты.

"Если не угодить Эль Тио, он может забрать жизнь", — говорят шахтеры.

Краткая жизнь шахтеров

Средняя продолжительность жизни шахтера в Потоси — менее 40 лет.

"Они гибнут из-за обвалов и болезней легких. В шахте вдыхаешь пыль, похожую на толченое стекло". — рассказывает Лейн.

Носить маску считается признаком слабости, поэтому многие работают без защиты. А работать начинают с детства: несмотря на закон, запрещающий труд до 14 лет, здесь можно встретить шахтеров шести-семи лет.

Карнавал перед возвращением в шахту

Каждую зиму в Потоси проходит Шахтерский карнавал. Люди надевают рабочую одежду, пьют пиво, танцуют с куклами Эль Тио.

Женщины-Чолитас в пышных юбках исполняют национальные танцы, а в небе гремят фейерверки.

Но когда праздник заканчивается, туристы уезжают, а шахтеры остаются. Завтра — снова в шахту.

Уточнения

Потоси́ (кечуа P’utuqsi «грохот», исп. Potosí) — столица одноимённого департамента Потоси в Боливии.

