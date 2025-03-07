Без бейджа нельзя: чем грозит работа экскурсовода без лицензии

С 1 марта в России обязательной стала аттестация для экскурсоводов и гидов-переводчиков — раньше эта процедура была добровольной. Теперь без специального удостоверения работать в туристической сфере нельзя. Кого коснулись изменения, как оформить документы и что думают о нововведении сами гиды?

Фото: Wikimedia Commons by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Public domain туристы, поход, природа

Как подтвердить свою квалификацию

Для прохождения аттестации экскурсоводы и гиды-переводчики должны соответствовать ряду требований. Юрист в сфере туризма, руководитель правового департамента Альянса туристических агентств (АТА) Мария Чапиковская разъяснила ключевые моменты.

Во-первых, кандидат должен иметь гражданство РФ, высшее или среднее профессиональное образование, а также дополнительное профессиональное обучение по профилю. Для гидов-переводчиков важно свободное владение иностранным языком, на котором будут оказываться услуги.

Во-вторых, экзамен на аттестацию требуется не всем. Если соискатель имеет профильное образование, включающее экскурсионную подготовку, или уже проработал в сфере пять лет, дополнительное обучение не нужно.

Аттестацию можно пройти в региональном ведомстве, отвечающем за туризм. Подать заявление и документы (копии дипломов, подтверждение стажа, фотографию) можно через портал «Госуслуги». В течение трех рабочих дней ведомство принимает решение о допуске к экзамену. Если отказали — документы можно подать повторно.

Экзамен состоит из теста и практического задания, его можно сдавать очно или в формате видеоконференции. После успешной сдачи данные вносят в федеральный реестр, а сам экскурсовод получает нагрудную карточку (так называемый бейдж) с QR-кодом, ведущим на запись в реестре.

«За работу без аттестата предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 10 тысяч, для юридических — от 15 до 30 тысяч», — отметила Чапиковская.

Аттестация действует пять лет, после чего ее нужно проходить заново. Однако сотрудники музеев, театров и других организаций, на балансе которых находятся туристические объекты, от обязательной процедуры освобождены.

Аттестация — формальность или необходимость?

Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов уверен, что ничего сложного в аттестации нет.

«Столько лет прошло, а некоторые только сейчас начали суетиться и жаловаться, что все сложно. Давайте вспомним конец 1960-х: тогдашние гиды имели удостоверения, регулярно сдавали экзамены — и никому не было трудно», — говорит эксперт.

По его словам, экзаменаторы иногда знают меньше, чем сами гиды, а если вдруг экзамен не сдан, можно подать апелляцию или обратиться в суд.

Среди тех, кто уже успешно прошел аттестацию, — экскурсовод из Оренбурга Андрей Чередниченко. Он ведет экскурсии с 2016 года и решил пройти тестирование скорее для самопроверки, чем из-за новых требований.

Другой гид, Андрей Ступаченко из Краснодара, сначала был не в восторге от идеи тратить время на подготовку. Ему пришлось учить 40 туристических объектов региона, хотя он специализируется только на Краснодаре. Однако в итоге экзамен оказался вполне проходимым.

«Да, пришлось потрудиться. Но, как сказал Владимир Владимирович, “мы все существа ленивые, но не надо себя жалеть”», — отмечает он.

Разные взгляды на нововведение

Гид Ахмат Байсиев из Кабардино-Балкарии считает аттестацию важной.

«Раньше любой желающий мог собрать группу и рассказывать туристам все, что угодно, просто скопировав информацию из интернета. История — щепетильная тема, и гиды должны владеть точными знаниями», — объясняет он.

А его коллега Разара Апажева уверена, что одного аттестата мало: экскурсоводы должны постоянно учиться. Она планирует пройти сертификацию и в соседних регионах.

Но не все рады нововведениям. Алексей Павловский, основатель ростовского проекта «Ваш персональный гид», считает, что лицензирование избыточно.

«Нет никакой угрозы жизни и здоровью туристов. Если гид плохо работает, люди оставят негативные отзывы, и он просто потеряет клиентов. Рынок сам все отрегулирует», — говорит он.

Его главный аргумент — необходимость сдавать экзамен по всему региону, даже если гид работает только в одном городе.

Как изменится рынок экскурсий?

Гид и туроператор клуба «Странник» Наталья Кислушко прогнозирует, что новые правила приведут к оттоку кадров.

«Сейчас уже сложно найти гидов. Теперь, когда нужно получать образование и проходить экзамены, их станет еще меньше. А раз так — цены на услуги вырастут на 20–30%», — предупреждает она.

Но есть и плюсы:

Туристы получат качественные услуги.

Больше гидов выйдут из «тени» и начнут платить налоги.

Уровень безопасности повысится, особенно на сложных маршрутах.

Уточнения

Аттеста́ция (от фр. attestation от лат. attestātio — свидетельство, подтверждение) — подтверждение квалификации, уровня знаний и умений человека — удостоверение, отзыв (заключающий в себе изложение фактов и оценку их), характеристика.

