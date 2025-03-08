Как россиянам попасть в Мексику в 2025 году: условия, маршруты, риски

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для поездки в Мексику гражданам России не требуется виза — достаточно оформить бесплатное электронное разрешение. Оно действует 30 дней и позволяет однократный въезд в страну на срок до 180 дней. Однако если планируется пересечение границы по суше, понадобится стандартная виза.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info Мексика

Перед путешествием важно проверить загранпаспорт: он должен быть действителен не менее шести месяцев. На паспортном контроле мексиканские власти могут потребовать обратные билеты, подтверждение брони отелей, туристический ваучер или выписку с банковского счёта. Чтобы избежать проблем, рекомендуется заранее подготовить дополнительные документы, подтверждающие финансовую состоятельность и цель поездки.

Перелёты в Мексику: через какие страны можно добраться?

Прямых авиарейсов из России в Мексику сейчас нет, поэтому туристам приходится лететь с пересадками. Популярные маршруты:

Через Кубу: Москва — Гавана — Канкун. Билеты от 90 тысяч рублей.

Через Китай: Москва — Пекин — Тихуана. Стоимость — от 174 тысяч рублей.

Через Турцию: Москва — Стамбул — Канкун. Перелёт обойдётся минимум в 154 тысячи рублей.

Однако стоит учитывать, что Turkish Airlines усложнил полёты и в некоторых случаях отказывает россиянам в посадке.

Пограничный контроль: на что обратить внимание?

Получение электронного разрешения и покупка билетов не гарантируют въезд в страну. На границе возможны дополнительные проверки, а в случае подозрений туристу могут отказать во въезде. В прошлом году более 1,8 тысячи россиян столкнулись с таким отказом. Основные причины:

ошибки в анкетах,

подозрения в нелегальном пересечении границы,

языковой барьер.

Во избежание проблем рекомендуется заранее подготовить все документы, изучить правила въезда и оформить страховку от невыезда.

Уточнения

Гава́на (исп. La Habana [aβana] — Абана, полностью San Cristóbal de La Habana) — столица и крупнейший город Республики Куба, политический, экономический и культурный центр страны, одна из 16 её провинций.

