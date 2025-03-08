Как россиянам попасть в Мексику в 2025 году: условия, маршруты, риски

Для поездки в Мексику гражданам России не требуется виза — достаточно оформить бесплатное электронное разрешение. Оно действует 30 дней и позволяет однократный въезд в страну на срок до 180 дней. Однако если планируется пересечение границы по суше, понадобится стандартная виза.
Перед путешествием важно проверить загранпаспорт: он должен быть действителен не менее шести месяцев. На паспортном контроле мексиканские власти могут потребовать обратные билеты, подтверждение брони отелей, туристический ваучер или выписку с банковского счёта. Чтобы избежать проблем, рекомендуется заранее подготовить дополнительные документы, подтверждающие финансовую состоятельность и цель поездки.
Перелёты в Мексику: через какие страны можно добраться?
Прямых авиарейсов из России в Мексику сейчас нет, поэтому туристам приходится лететь с пересадками. Популярные маршруты:
Однако стоит учитывать, что Turkish Airlines усложнил полёты и в некоторых случаях отказывает россиянам в посадке.
Пограничный контроль: на что обратить внимание?
Получение электронного разрешения и покупка билетов не гарантируют въезд в страну. На границе возможны дополнительные проверки, а в случае подозрений туристу могут отказать во въезде. В прошлом году более 1,8 тысячи россиян столкнулись с таким отказом. Основные причины:
Во избежание проблем рекомендуется заранее подготовить все документы, изучить правила въезда и оформить страховку от невыезда.
Гава́на (исп. La Habana [aβana] — Абана, полностью San Cristóbal de La Habana) — столица и крупнейший город Республики Куба, политический, экономический и культурный центр страны, одна из 16 её провинций.
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