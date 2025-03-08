Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о сутулости навсегда: главное правило здоровой спины
Если ваш пёс ест землю – проверьте это немедленно
Древний город, хранящий тысячу историй: чего ждать от Катманду, кроме Эвереста
Секретное оружие России: как держава обходит санкции с помощью плавучих АЭС
Долг бывшего крабового короля составил более 85 млн рублей
Эти ошибки при обрезке могут загубить ваш сад — не повторяйте их
Биологические часы старения раскрыли неожиданные факторы риска
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы

Как россиянам попасть в Мексику в 2025 году: условия, маршруты, риски

2:08
Туризм

Для поездки в Мексику гражданам России не требуется виза — достаточно оформить бесплатное электронное разрешение. Оно действует 30 дней и позволяет однократный въезд в страну на срок до 180 дней. Однако если планируется пересечение границы по суше, понадобится стандартная виза.

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

Перед путешествием важно проверить загранпаспорт: он должен быть действителен не менее шести месяцев. На паспортном контроле мексиканские власти могут потребовать обратные билеты, подтверждение брони отелей, туристический ваучер или выписку с банковского счёта. Чтобы избежать проблем, рекомендуется заранее подготовить дополнительные документы, подтверждающие финансовую состоятельность и цель поездки.

Перелёты в Мексику: через какие страны можно добраться?

Прямых авиарейсов из России в Мексику сейчас нет, поэтому туристам приходится лететь с пересадками. Популярные маршруты:

  • Через Кубу: Москва — Гавана — Канкун. Билеты от 90 тысяч рублей.
  • Через Китай: Москва — Пекин — Тихуана. Стоимость — от 174 тысяч рублей.
  • Через Турцию: Москва — Стамбул — Канкун. Перелёт обойдётся минимум в 154 тысячи рублей.

Однако стоит учитывать, что Turkish Airlines усложнил полёты и в некоторых случаях отказывает россиянам в посадке.

Пограничный контроль: на что обратить внимание?

Получение электронного разрешения и покупка билетов не гарантируют въезд в страну. На границе возможны дополнительные проверки, а в случае подозрений туристу могут отказать во въезде. В прошлом году более 1,8 тысячи россиян столкнулись с таким отказом. Основные причины:

  • ошибки в анкетах,
  • подозрения в нелегальном пересечении границы,
  • языковой барьер.

Во избежание проблем рекомендуется заранее подготовить все документы, изучить правила въезда и оформить страховку от невыезда.

Уточнения

Гава́на (исп. La Habana [aβana] — Абана, полностью San Cristóbal de La Habana) — столица и крупнейший город Республики Куба, политический, экономический и культурный центр страны, одна из 16 её провинций. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Недвижимость
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать Аудио 
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет Аудио 
Новая концепция ленивого фитнеса покоряет мир и меняет представление о похудении
Красота и стиль
Новая концепция ленивого фитнеса покоряет мир и меняет представление о похудении Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Последние материалы
Бёдрышки, которые покорят всех: кока-кола делает их нежными и сочными
Россия и Китай готовы полностью отменить визы
Мои дети ждут выходных только из-за этого завтрака: лодочки из перца — хит в нашей семье
Как выбрать стиральную машину с сушкой? 6 лучших моделей 2025 года
Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг
Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами
Никаких голодовок: когда и что есть после тренировки, чтобы увидеть результат
В каких ещё странах отмечают Международный женский день
От солярки к розетке — как старые машины получили вторую жизнь
Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.