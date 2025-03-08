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"Аэрофлот" запустил стойки для автоматической регистрации багажа в Шереметьево

1:33
Туризм

Отныне пассажиры внутренних рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" могут регистрироваться на рейс и сдавать багаж без помощи сотрудников аэропорта. В московском аэропорту Шереметьево в терминале B (стойки №314-316) заработали специальные автоматизированные устройства, которые выполняют сразу три функции: регистрацию, печать посадочного талона и оформление багажа.

Самолет Аэрофлот
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Самолет Аэрофлот

Процесс максимально прост: пассажир вводит данные о рейсе на сенсорном экране, получает посадочный талон и бирку для багажа, после чего отправляет чемодан по конвейеру в систему сортировки. Если багаж превышает допустимые размеры, система уведомляет об этом, предлагая оплатить сверхнормативный вес отдельно.

Такие стойки значительно сокращают время ожидания в аэропорту и соответствуют глобальному тренду на автоматизацию авиационных услуг. Пока сервис доступен только на внутренних рейсах, но в будущем "Аэрофлот" планирует внедрить его и для международных направлений.

Пассажиры по-прежнему могут зарегистрироваться и сдать багаж через сотрудников авиакомпании, но в этом случае высока вероятность очередей. Во многих российских аэропортах уже давно есть терминалы для самостоятельной регистрации, однако сдачу багажа пассажиры обычно оформляют вручную. Новый подход "Аэрофлота" может значительно упростить этот процесс и стать востребованным среди путешественников. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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