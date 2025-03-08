Россия и Китай упрощают визовый режим: что ждёт туристов в ближайшее время

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва и Пекин продолжают работать над упрощением визового режима между странами. Временный поверенный в делах посольства Китая в России Чжан Вэй подтвердил ТАСС, что китайская сторона нацелена на облегчение поездок для граждан обеих стран.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald Китай, Закрытый город

По его словам, КНР заинтересована в том, чтобы путешествия стали проще и удобнее, поскольку это способствует развитию туризма, деловых связей и укреплению двусторонних отношений. Обсуждаются разные способы упрощения поездок как для россиян, так и для китайцев, однако процесс требует согласования со множеством ведомств.

Основа этих инициатив — соглашение 2013 года, которое уже предусматривает меры по облегчению поездок. Дополнительно существуют договорённости об отмене визовых требований для Гонконга и Макао. Важный шаг был сделан в 2023 году, когда возобновили действие межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

Российско-китайский диалог по визовым вопросам продолжается, и стороны последовательно движутся к созданию более комфортных условий для путешествий.

Уточнения

Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.

