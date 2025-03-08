Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута

На Черноморском побережье Краснодарского края зафиксированы точечные выбросы мазута, количество которых увеличилось с приходом потепления, согласно отчёту пресс-службы МЧС России.
По данным МЧС, наиболее загрязнены участки от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.
Опасность для людей
Власти призывают местных жителей и туристов быть осторожными при посещении пляжей.
Что будет с сезоном?
В Анапе прошло обсуждение старта высокого сезона.
Чёрное море нуждается в масштабных мерах по защите окружающей среды. Вопрос безопасности пляжей остается открытым, а туристический сезон зависит от скорости ликвидации загрязнения.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.
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