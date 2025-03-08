Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Черноморском побережье Краснодарского края зафиксированы точечные выбросы мазута, количество которых увеличилось с приходом потепления, согласно отчёту пресс-службы МЧС России.

Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain Волонтеры чистят пляжи Анапы

По данным МЧС, наиболее загрязнены участки от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.

Специалисты продолжают очищать побережье, но экологическая ситуация остаётся напряжённой.

Очистке подверглись уже 384 км береговой линии.

Собрано 150 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта, из которых 110 тыс. тонн вывезено на временные площадки.

Используется вибрационная установка для обработки загрязнённых материалов — просеяно 53,6 тыс. тонн.

Опасность для людей

Власти призывают местных жителей и туристов быть осторожными при посещении пляжей.

Несмотря на усилия по очистке, туристический сезон под угрозой.

Минэкономразвития зафиксировало снижение бронирования отелей по сравнению с прошлым годом.

Что будет с сезоном?

В Анапе прошло обсуждение старта высокого сезона.

Туроператоры уверены, что к июню пляжи будут безопасны для отдыха.

Однако окончательное решение зависит от отчёта Роспотребнадзора, который даст прогноз по открытию сезона.

Чёрное море нуждается в масштабных мерах по защите окружающей среды. Вопрос безопасности пляжей остается открытым, а туристический сезон зависит от скорости ликвидации загрязнения.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

