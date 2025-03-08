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Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута

1:40
Туризм

На Черноморском побережье Краснодарского края зафиксированы точечные выбросы мазута, количество которых увеличилось с приходом потепления, согласно отчёту пресс-службы МЧС России.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

По данным МЧС, наиболее загрязнены участки от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.

  • Специалисты продолжают очищать побережье, но экологическая ситуация остаётся напряжённой.
  • Очистке подверглись уже 384 км береговой линии.
  • Собрано 150 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта, из которых 110 тыс. тонн вывезено на временные площадки.
  • Используется вибрационная установка для обработки загрязнённых материалов — просеяно 53,6 тыс. тонн.

Опасность для людей

Власти призывают местных жителей и туристов быть осторожными при посещении пляжей.

  • Несмотря на усилия по очистке, туристический сезон под угрозой.
  • Минэкономразвития зафиксировало снижение бронирования отелей по сравнению с прошлым годом.

Что будет с сезоном?

В Анапе прошло обсуждение старта высокого сезона.

  • Туроператоры уверены, что к июню пляжи будут безопасны для отдыха.
  • Однако окончательное решение зависит от отчёта Роспотребнадзора, который даст прогноз по открытию сезона.

Чёрное море нуждается в масштабных мерах по защите окружающей среды. Вопрос безопасности пляжей остается открытым, а туристический сезон зависит от скорости ликвидации загрязнения.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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