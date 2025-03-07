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Бегун в аэропорту: как не опоздать на рейс и не стать мемом

2:39
Туризм

В 2016 году в аэропорту Мадрида произошёл курьёзный случай: опоздавший пассажир, не желая мириться с потерей рейса, выбежал на взлётно-посадочную полосу и попытался догнать самолёт!

Человек с портфелем
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек с портфелем

После неудачной попытки остановить машину с экипажем он бросился в погоню, но, конечно, его настигли не пилоты, а сотрудники службы безопасности. Итог? Полёт состоялся, но уже в наручниках, и в пункте назначения, на Гран-Канарии, его ожидал арест.

Этот случай наглядно демонстрирует одного из самых ненавистных попутчиков — "бегуна". Так называют пассажиров, которые стремительно несутся по терминалу в надежде успеть на рейс. У кого-то получается, но многим везёт меньше. Однако этого можно избежать!

Как не превратиться в бегуна

Чтобы не оказаться в роли панически бегущего по аэропорту пассажира, следуйте простым советам:

  • Приезжайте заранее. Если часто опаздываете, закладывайте минимум два часа на внутренний рейс, особенно без ускоренного досмотра.
  • Изучите правила досмотра. Лишние минуты, потраченные на перекладывание запрещённых вещей, могут стоить вам рейса.
  • Планируйте пересадки. В загруженных аэропортах переход между терминалами занимает время, а при международных рейсах нужно учитывать паспортный контроль и таможню.
  • Не рассчитывайте на помощь бортпроводников. Они могут не знать аэропорт так же хорошо, как справочная служба.

Почему бегать по аэропорту — плохая идея

Опоздавший пассажир может стать причиной задержки рейса, а это цепная реакция: сбой в расписании, дополнительные расходы авиакомпании и раздражение других пассажиров.

Исследование 2024 года из Journal of Air Transport Management подтверждает: опоздавшие на рейс люди чаще остаются недовольны сервисом, даже если авиакомпания их ждала.

Кроме того, ваш спринт к выходу может сделать вас ещё одним неприятным типом пассажиров — "вонючкой".

По данным опроса Only Wanderlust, среди самых раздражающих попутчиков также оказались:

  • Пинающий сиденье — тот, кто не даёт расслабиться впереди сидящему пассажиру.
  • Громкий и гордый — разговаривает так, будто он один в салоне.
  • Опирающийся — тянет за кресло впереди при каждом движении.

Хотите избежать всех этих неприятностей? Лучше спланируйте своё путешествие заранее и начните его без стресса!

Уточнения

Мем (англ. meme) — единица значимой для культуры информации, является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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