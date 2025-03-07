Бегун в аэропорту: как не опоздать на рейс и не стать мемом

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2016 году в аэропорту Мадрида произошёл курьёзный случай: опоздавший пассажир, не желая мириться с потерей рейса, выбежал на взлётно-посадочную полосу и попытался догнать самолёт!

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

После неудачной попытки остановить машину с экипажем он бросился в погоню, но, конечно, его настигли не пилоты, а сотрудники службы безопасности. Итог? Полёт состоялся, но уже в наручниках, и в пункте назначения, на Гран-Канарии, его ожидал арест.

Этот случай наглядно демонстрирует одного из самых ненавистных попутчиков — "бегуна". Так называют пассажиров, которые стремительно несутся по терминалу в надежде успеть на рейс. У кого-то получается, но многим везёт меньше. Однако этого можно избежать!

Как не превратиться в бегуна

Чтобы не оказаться в роли панически бегущего по аэропорту пассажира, следуйте простым советам:

Приезжайте заранее. Если часто опаздываете, закладывайте минимум два часа на внутренний рейс, особенно без ускоренного досмотра.

Изучите правила досмотра. Лишние минуты, потраченные на перекладывание запрещённых вещей, могут стоить вам рейса.

Планируйте пересадки. В загруженных аэропортах переход между терминалами занимает время, а при международных рейсах нужно учитывать паспортный контроль и таможню.

Не рассчитывайте на помощь бортпроводников. Они могут не знать аэропорт так же хорошо, как справочная служба.

Почему бегать по аэропорту — плохая идея

Опоздавший пассажир может стать причиной задержки рейса, а это цепная реакция: сбой в расписании, дополнительные расходы авиакомпании и раздражение других пассажиров.

Исследование 2024 года из Journal of Air Transport Management подтверждает: опоздавшие на рейс люди чаще остаются недовольны сервисом, даже если авиакомпания их ждала.

Кроме того, ваш спринт к выходу может сделать вас ещё одним неприятным типом пассажиров — "вонючкой".

По данным опроса Only Wanderlust, среди самых раздражающих попутчиков также оказались:

Пинающий сиденье — тот, кто не даёт расслабиться впереди сидящему пассажиру.

Громкий и гордый — разговаривает так, будто он один в салоне.

Опирающийся — тянет за кресло впереди при каждом движении.

Хотите избежать всех этих неприятностей? Лучше спланируйте своё путешествие заранее и начните его без стресса!

Уточнения

Мем (англ. meme) — единица значимой для культуры информации, является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.



Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

