Бегун в аэропорту: как не опоздать на рейс и не стать мемом

В 2016 году в аэропорту Мадрида произошёл курьёзный случай: опоздавший пассажир, не желая мириться с потерей рейса, выбежал на взлётно-посадочную полосу и попытался догнать самолёт!
После неудачной попытки остановить машину с экипажем он бросился в погоню, но, конечно, его настигли не пилоты, а сотрудники службы безопасности. Итог? Полёт состоялся, но уже в наручниках, и в пункте назначения, на Гран-Канарии, его ожидал арест.
Этот случай наглядно демонстрирует одного из самых ненавистных попутчиков — "бегуна". Так называют пассажиров, которые стремительно несутся по терминалу в надежде успеть на рейс. У кого-то получается, но многим везёт меньше. Однако этого можно избежать!
Чтобы не оказаться в роли панически бегущего по аэропорту пассажира, следуйте простым советам:
Опоздавший пассажир может стать причиной задержки рейса, а это цепная реакция: сбой в расписании, дополнительные расходы авиакомпании и раздражение других пассажиров.
Исследование 2024 года из Journal of Air Transport Management подтверждает: опоздавшие на рейс люди чаще остаются недовольны сервисом, даже если авиакомпания их ждала.
Кроме того, ваш спринт к выходу может сделать вас ещё одним неприятным типом пассажиров — "вонючкой".
По данным опроса Only Wanderlust, среди самых раздражающих попутчиков также оказались:
Хотите избежать всех этих неприятностей? Лучше спланируйте своё путешествие заранее и начните его без стресса!
Мем (англ. meme) — единица значимой для культуры информации, является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.
Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.
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