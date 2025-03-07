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Северная Корея снова закрывает Расон для туристов, но есть нюанс

1:11
Туризм

Западные турагентства сообщили, что вынуждены приостановить туры в северокорейский Расон. Причины такого решения не раскрываются, но туристам, уже находящимся в стране, разрешили завершить свои поездки по плану.

Северная Корея, Расон
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Северная Корея, Расон

В феврале некоторые группы все же смогли посетить этот приграничный город, однако теперь иностранцам снова придётся искать другие маршруты.

Россиян ждут в Расоне

При этом ограничения, похоже, не распространяются на россиян. Российский туроператор "Восток Интур", имеющий аккредитацию в КНДР, подтвердил, что запрет касается только иностранных путешественников, а российские туристы могут беспрепятственно посетить город. Ближайший тур стартует уже 7 марта.

Возвращение туризма после пятилетнего перерыва

Напомним, что в январе стало известно о возобновлении туризма в Расоне впервые за пять лет. В рамках этого события даже запустили тестовый поезд из Владивостока.

Сейчас пятидневный тур из Владивостока в Расон на апрель предлагается по цене около 45 000 рублей.

Уточнения

Расон (Насон, кор. 라선특별시?, 羅先特別市?), — город особого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем России. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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