Северная Корея снова закрывает Расон для туристов, но есть нюанс

Западные турагентства сообщили, что вынуждены приостановить туры в северокорейский Расон. Причины такого решения не раскрываются, но туристам, уже находящимся в стране, разрешили завершить свои поездки по плану.
В феврале некоторые группы все же смогли посетить этот приграничный город, однако теперь иностранцам снова придётся искать другие маршруты.
При этом ограничения, похоже, не распространяются на россиян. Российский туроператор "Восток Интур", имеющий аккредитацию в КНДР, подтвердил, что запрет касается только иностранных путешественников, а российские туристы могут беспрепятственно посетить город. Ближайший тур стартует уже 7 марта.
Напомним, что в январе стало известно о возобновлении туризма в Расоне впервые за пять лет. В рамках этого события даже запустили тестовый поезд из Владивостока.
Сейчас пятидневный тур из Владивостока в Расон на апрель предлагается по цене около 45 000 рублей.
Расон (Насон, кор. 라선특별시?, 羅先特別市?), — город особого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем России. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган).
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