Туристический налог 2025: узнайте, где вас ждёт неприятный сюрприз

Готовитесь к летнему путешествию? Тогда вам стоит знать, какие страны ввели туристический налог и сколько он составляет. Такой сбор помогает местным властям бороться с наплывом туристов и поддерживать экономику. В 2025 году новые налоги появились сразу в нескольких популярных направлениях.
Индонезийский остров Бали рассматривает возможность введения одного из самых высоких туристических налогов в мире.
По аналогии с Бутаном, здесь могут ввести ежедневный сбор в размере 100 долларов (около 79 евро) для иностранных гостей.
Здесь обсуждают разовый туристический сбор: 300 бат (примерно 6,87 фунтов стерлингов) для авиапассажиров и 150 бат (около 3,85 фунтов стерлингов) для тех, кто прибывает морем.
По прогнозам, закон будет принят к середине 2025 года.
В зимний сезон (с ноября по февраль) налог составляет 2 евро в сутки, а в высокий сезон (с апреля по октябрь) — уже 8 евро.
На время Олимпийских игр в 2024 году Париж значительно повысил туристический налог, увеличив его на 200%. Теперь он взимается дополнительно к региональному сбору.
В зависимости от класса жилья сумма может варьироваться от 1,95 евро за ночь в кемпинге до 15,60 евро для роскошных отелей.
С 2024 года туристам, посещающим Венецию, нужно платить 5 евро в день. В 2025 году налог будут взимать чаще — с апреля по июль в определённые дни.
Если вы решите забронировать поездку менее чем за четыре дня до прибытия, налог удвоится и составит 10 евро.
Туристический сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.