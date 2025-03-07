Туристический налог 2025: узнайте, где вас ждёт неприятный сюрприз

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Готовитесь к летнему путешествию? Тогда вам стоит знать, какие страны ввели туристический налог и сколько он составляет. Такой сбор помогает местным властям бороться с наплывом туристов и поддерживать экономику. В 2025 году новые налоги появились сразу в нескольких популярных направлениях.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Где и сколько придётся заплатить?

Бали

Индонезийский остров Бали рассматривает возможность введения одного из самых высоких туристических налогов в мире.

По аналогии с Бутаном, здесь могут ввести ежедневный сбор в размере 100 долларов (около 79 евро) для иностранных гостей.

Таиланд

Здесь обсуждают разовый туристический сбор: 300 бат (примерно 6,87 фунтов стерлингов) для авиапассажиров и 150 бат (около 3,85 фунтов стерлингов) для тех, кто прибывает морем.

По прогнозам, закон будет принят к середине 2025 года.

Греция

В зимний сезон (с ноября по февраль) налог составляет 2 евро в сутки, а в высокий сезон (с апреля по октябрь) — уже 8 евро.

Франция, Париж

На время Олимпийских игр в 2024 году Париж значительно повысил туристический налог, увеличив его на 200%. Теперь он взимается дополнительно к региональному сбору.

В зависимости от класса жилья сумма может варьироваться от 1,95 евро за ночь в кемпинге до 15,60 евро для роскошных отелей.

Италия, Венеция

С 2024 года туристам, посещающим Венецию, нужно платить 5 евро в день. В 2025 году налог будут взимать чаще — с апреля по июль в определённые дни.

Если вы решите забронировать поездку менее чем за четыре дня до прибытия, налог удвоится и составит 10 евро.

Уточнения

Туристический сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц.

