Хотите тёплый и комфортный полёт? Тогда избегайте этих кресел

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выбор идеального места в самолёте – это больше, чем просто вопрос комфорта. Кто-то предпочитает сидеть у прохода, чтобы легко вставать и ходить, а кто-то — у иллюминатора, чтобы любоваться видами и облокачиваться во время сна. Но если вам часто бывает холодно, стоит учитывать один важный нюанс: не все места одинаково тёплые.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Где в самолёте холоднее всего?

Один из самых холодных участков – ряды у аварийных выходов.

"Вы действительно можете замёрзнуть рядом с аварийными выходами", - объясняет бывший бортпроводник, Джеймс Уайсонг.

Аналогичного мнения придерживается, и действующие бортпроводники;

"Эти выходы позволяют холодному воздуху снаружи просачиваться в самолёт", - предупредила стюардесса Hawaiian Airlines, Кайпо Каука.

Да, в этих рядах больше места для ног, но комфорт температурный там далеко не идеален.

Не лучшая ситуация и у иллюминаторов. Эти места ближе к внешней оболочке самолёта, где меньше изоляции.

"Места рядом с выходами неизменно холоднее, чем на других местах", - отметил основатель SeatLink, Дэн Суски.

Так что, если вам важнее тепло, а не вид, лучше выбирать места в середине ряда.

Как не замёрзнуть в самолёте?

Если избежать холодных зон не удалось, стоит подготовиться:

Одевайтесь слоями. Даже если на улице жара, на высоте температура может быть совсем иной.

Тёплый свитер или куртка помогут избежать неприятного холода.

Берите с собой плед. В эконом-классе одеяла могут отсутствовать или продаваться за отдельную плату, поэтому компактное дорожное одеяло станет отличным решением.

Используйте термокружку. Купите в аэропорту горячий напиток и сохраните его в термокружке, чтобы согреваться во время полёта.

Грелки для рук. Одноразовые грелки, можно провозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже.

Тёплые носки и удобная обувь. Замёрзшие ноги – частая проблема в самолётах, так что не забывайте об этом нюансе.

В следующий раз, когда будете выбирать место в самолёте, подумайте не только о его расположении, но и о температурном комфорте.

Ведь тёплый и уютный полёт — залог хорошего настроения в путешествии!

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

