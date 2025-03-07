Хотите тёплый и комфортный полёт? Тогда избегайте этих кресел

Выбор идеального места в самолёте – это больше, чем просто вопрос комфорта. Кто-то предпочитает сидеть у прохода, чтобы легко вставать и ходить, а кто-то — у иллюминатора, чтобы любоваться видами и облокачиваться во время сна. Но если вам часто бывает холодно, стоит учитывать один важный нюанс: не все места одинаково тёплые.
Один из самых холодных участков – ряды у аварийных выходов.
"Вы действительно можете замёрзнуть рядом с аварийными выходами", - объясняет бывший бортпроводник, Джеймс Уайсонг.
Аналогичного мнения придерживается, и действующие бортпроводники;
"Эти выходы позволяют холодному воздуху снаружи просачиваться в самолёт", - предупредила стюардесса Hawaiian Airlines, Кайпо Каука.
Да, в этих рядах больше места для ног, но комфорт температурный там далеко не идеален.
Не лучшая ситуация и у иллюминаторов. Эти места ближе к внешней оболочке самолёта, где меньше изоляции.
"Места рядом с выходами неизменно холоднее, чем на других местах", - отметил основатель SeatLink, Дэн Суски.
Так что, если вам важнее тепло, а не вид, лучше выбирать места в середине ряда.
Если избежать холодных зон не удалось, стоит подготовиться:
В следующий раз, когда будете выбирать место в самолёте, подумайте не только о его расположении, но и о температурном комфорте.
Ведь тёплый и уютный полёт — залог хорошего настроения в путешествии!
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
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