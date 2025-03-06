Где можно дёшево отдохнуть на майские праздники? Названы бюджетные направления

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самым недорогим направлением для отдыха на майские праздники из Москвы оказался Переславль-Залесский. Вам придётся отдать за дорогу всего 700 рублей.

Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд

На втором месте — Серпухов. Стоимость билета туда составляет около 750 рублей. Третье бюджетное направление — Гагарин (1,1 тысячи рублей), пишет "Чемпионат".

Также в 10 самых выгодных направлений вошли:

Сухиничи (1,2 тыс. рублей);

Вязьма (1,2 тыс. рублей);

Ростов Великий (1,2 тыс. рублей);

Александров (1,2 тыс. рублей);

Мухтолово (1,2 тыс. рублей);

Ковров (1,3 тыс. рублей);

Рязань (1,3 тыс. рублей).

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

