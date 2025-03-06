Где можно дёшево отдохнуть на майские праздники? Названы бюджетные направления

Самым недорогим направлением для отдыха на майские праздники из Москвы оказался Переславль-Залесский. Вам придётся отдать за дорогу всего 700 рублей.
На втором месте — Серпухов. Стоимость билета туда составляет около 750 рублей. Третье бюджетное направление — Гагарин (1,1 тысячи рублей), пишет "Чемпионат".
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Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
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