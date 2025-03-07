Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее

5:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейская комиссия снова открывает двери для инноваций в сфере туризма, объявив о старте конкурсов European Capital of Smart Tourism 2026 и European Green Pioneer of Smart Tourism 2026. Эти престижные награды отмечают города, которые внедряют передовые решения в сфере устойчивого развития, цифровизации, доступности и культурных инноваций.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Велосипед

Но эти конкурсы — не просто красивые титулы для городов. Они задают вектор развития всей туристической отрасли. Для путешественников это значит, что города становятся удобнее, технологичнее и экологичнее.

Туризм будущего: умный, зеленый и доступный

Туристическая отрасль остается одним из важнейших драйверов экономики Европы, и Еврокомиссия продолжает подчеркивать важность устойчивого и умного туризма. Конкурсы дают возможность городам продемонстрировать свои передовые стратегии, которые делают путешествия комфортнее, а сам туризм — более экологичным.

Власти, туристические организации и городские планировщики пересматривают свои подходы. Победители не просто получают статус лидеров — они также получают поддержку в брендинге и маркетинге, что увеличивает их привлекательность на мировой арене. А это значит, что туристов ждут улучшенная инфраструктура, удобные цифровые сервисы и новые впечатления.

Как умные города меняют путешествия?

Конкурс European Capital of Smart Tourism уже доказал свою эффективность. За последние годы его победителями стали такие города, как Турин (2025), Дублин (2024), Пафос и Севилья (2023). Эти направления не просто развивают технологии, но и внедряют новые подходы в сфере туризма.

Города-победители заметно выигрывают в туристической привлекательности: у них появляются удобные цифровые приложения, мультиязычные сервисы и инновационные культурные программы. Это не просто престижная награда, а реальный шанс для города стать местом, куда хочется возвращаться.

Зеленый туризм — тренд, который набирает обороты

Сегодня забота об экологии — не просто модный тренд, а важный фактор, влияющий на выбор направления путешествия. Конкурс European Green Pioneer of Smart Tourism поддерживает небольшие города, которые делают упор на устойчивое развитие: создают экологически чистую инфраструктуру, внедряют альтернативные виды транспорта и развивают осознанный туризм.

Для путешественников это значит больше направлений с чистым воздухом, комфортным общественным транспортом и экоотелями. И, конечно, такие города становятся примерами для крупных мегаполисов, которые перенимают их "зеленые" инициативы.

Какие изменения ждут путешественников?

Выбор городов-победителей становится своеобразной подсказкой для туристов, где искать самые технологичные и удобные направления. Вот что ждет путешественников в ближайшие годы:

Цифровые технологии - искусственный интеллект в туристических приложениях, бесконтактные платежи и дополненная реальность для еще более захватывающих экскурсий.

- искусственный интеллект в туристических приложениях, бесконтактные платежи и дополненная реальность для еще более захватывающих экскурсий. Доступность - города будут больше ориентироваться на туристов с особыми потребностями, обеспечивая удобные маршруты и мультиязычные сервисы.

- города будут больше ориентироваться на туристов с особыми потребностями, обеспечивая удобные маршруты и мультиязычные сервисы. Экологичность - экоотели, развитие велодорожек и общественного транспорта, внедрение систем переработки отходов.

- экоотели, развитие велодорожек и общественного транспорта, внедрение систем переработки отходов. Культурный акцент - инвестирование в музеи, исторические достопримечательности и традиционные мероприятия.

Кто может участвовать и что дальше?

Конкурсы открыты для городов стран ЕС, а также государств, входящих в программу Single Market Programme (SMP) — это Норвегия, Турция и Украина.

Заявки принимаются до 30 мая 2025 года. После этого эксперты отберут финалистов, которые представят свои проекты перед жюри Евросоюза. Итоги объявят в ноябре 2025 года. Города-победители получают маркетинговую поддержку, рекламные кампании и международное признание.

Как это изменит туризм во всем мире?

Эти конкурсы влияют не только на Европу, но и задают тренды на глобальном уровне. Успешные проекты умных и устойчивых городов могут вдохновить другие регионы мира — от Азии до Северной Америки.

Кроме того, все больше туристов осознанно выбирают экологически чистые и технологически продвинутые города. Это значит, что направления, которые внедряют "умный" туризм, будут в приоритете у путешественников.

Уточнения

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.

