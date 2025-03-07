Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От успешной бизнес-леди до подозреваемой: блогершу Сашу Митрошину задержали в России
ТО дешевле не станет, но вы можете платить меньше – проверенные лайфхаки
Оборона Европы без поддержки CША продержится несколько недель 
ДНК черепахи хранит ключ к долголетию — вот что узнали исследователи
Миллионы от государства: сколько получил Сарик Андреасян на съёмки кино
Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее
В долгах как в шелках! США не избежать экономического сердечного приступа
Gold Bar Asia Award: международная премия, объединившая лучшие проекты СНГ и Восточной Европы
15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости

Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее

5:01
Туризм

Европейская комиссия снова открывает двери для инноваций в сфере туризма, объявив о старте конкурсов European Capital of Smart Tourism 2026 и European Green Pioneer of Smart Tourism 2026. Эти престижные награды отмечают города, которые внедряют передовые решения в сфере устойчивого развития, цифровизации, доступности и культурных инноваций.

Велосипед
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велосипед

Но эти конкурсы — не просто красивые титулы для городов. Они задают вектор развития всей туристической отрасли. Для путешественников это значит, что города становятся удобнее, технологичнее и экологичнее.

Туризм будущего: умный, зеленый и доступный

Туристическая отрасль остается одним из важнейших драйверов экономики Европы, и Еврокомиссия продолжает подчеркивать важность устойчивого и умного туризма. Конкурсы дают возможность городам продемонстрировать свои передовые стратегии, которые делают путешествия комфортнее, а сам туризм — более экологичным.

Власти, туристические организации и городские планировщики пересматривают свои подходы. Победители не просто получают статус лидеров — они также получают поддержку в брендинге и маркетинге, что увеличивает их привлекательность на мировой арене. А это значит, что туристов ждут улучшенная инфраструктура, удобные цифровые сервисы и новые впечатления.

Как умные города меняют путешествия?

Конкурс European Capital of Smart Tourism уже доказал свою эффективность. За последние годы его победителями стали такие города, как Турин (2025), Дублин (2024), Пафос и Севилья (2023). Эти направления не просто развивают технологии, но и внедряют новые подходы в сфере туризма.

Города-победители заметно выигрывают в туристической привлекательности: у них появляются удобные цифровые приложения, мультиязычные сервисы и инновационные культурные программы. Это не просто престижная награда, а реальный шанс для города стать местом, куда хочется возвращаться.

Зеленый туризм — тренд, который набирает обороты

Сегодня забота об экологии — не просто модный тренд, а важный фактор, влияющий на выбор направления путешествия. Конкурс European Green Pioneer of Smart Tourism поддерживает небольшие города, которые делают упор на устойчивое развитие: создают экологически чистую инфраструктуру, внедряют альтернативные виды транспорта и развивают осознанный туризм.

Для путешественников это значит больше направлений с чистым воздухом, комфортным общественным транспортом и экоотелями. И, конечно, такие города становятся примерами для крупных мегаполисов, которые перенимают их "зеленые" инициативы.

Какие изменения ждут путешественников?

Выбор городов-победителей становится своеобразной подсказкой для туристов, где искать самые технологичные и удобные направления. Вот что ждет путешественников в ближайшие годы:

  • Цифровые технологии - искусственный интеллект в туристических приложениях, бесконтактные платежи и дополненная реальность для еще более захватывающих экскурсий.
  • Доступность - города будут больше ориентироваться на туристов с особыми потребностями, обеспечивая удобные маршруты и мультиязычные сервисы.
  • Экологичность - экоотели, развитие велодорожек и общественного транспорта, внедрение систем переработки отходов.
  • Культурный акцент - инвестирование в музеи, исторические достопримечательности и традиционные мероприятия.

Кто может участвовать и что дальше?

Конкурсы открыты для городов стран ЕС, а также государств, входящих в программу Single Market Programme (SMP) — это Норвегия, Турция и Украина.

Заявки принимаются до 30 мая 2025 года. После этого эксперты отберут финалистов, которые представят свои проекты перед жюри Евросоюза. Итоги объявят в ноябре 2025 года. Города-победители получают маркетинговую поддержку, рекламные кампании и международное признание.

Как это изменит туризм во всем мире?

Эти конкурсы влияют не только на Европу, но и задают тренды на глобальном уровне. Успешные проекты умных и устойчивых городов могут вдохновить другие регионы мира — от Азии до Северной Америки.

Кроме того, все больше туристов осознанно выбирают экологически чистые и технологически продвинутые города. Это значит, что направления, которые внедряют "умный" туризм, будут в приоритете у путешественников.

 

Уточнения

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Еда и рецепты
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Экономика и бизнес
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США Аудио 
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки
Мир. Новости мира
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
ВАЗ-2105 — пятёрка с плюсом советского автопрома  Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
От успешной бизнес-леди до подозреваемой: блогершу Сашу Митрошину задержали в России
ТО дешевле не станет, но вы можете платить меньше – проверенные лайфхаки
Оборона Европы без поддержки CША продержится несколько недель 
ДНК черепахи хранит ключ к долголетию — вот что узнали исследователи
Миллионы от государства: сколько получил Сарик Андреасян на съёмки кино
Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее
В долгах как в шелках! США не избежать экономического сердечного приступа
Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее
Gold Bar Asia Award: международная премия, объединившая лучшие проекты СНГ и Восточной Европы
15 минут в день: вот как укрепить мышцы спины и забыть о сутулости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.