Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее

Европейская комиссия снова открывает двери для инноваций в сфере туризма, объявив о старте конкурсов European Capital of Smart Tourism 2026 и European Green Pioneer of Smart Tourism 2026. Эти престижные награды отмечают города, которые внедряют передовые решения в сфере устойчивого развития, цифровизации, доступности и культурных инноваций.
Но эти конкурсы — не просто красивые титулы для городов. Они задают вектор развития всей туристической отрасли. Для путешественников это значит, что города становятся удобнее, технологичнее и экологичнее.
Туристическая отрасль остается одним из важнейших драйверов экономики Европы, и Еврокомиссия продолжает подчеркивать важность устойчивого и умного туризма. Конкурсы дают возможность городам продемонстрировать свои передовые стратегии, которые делают путешествия комфортнее, а сам туризм — более экологичным.
Власти, туристические организации и городские планировщики пересматривают свои подходы. Победители не просто получают статус лидеров — они также получают поддержку в брендинге и маркетинге, что увеличивает их привлекательность на мировой арене. А это значит, что туристов ждут улучшенная инфраструктура, удобные цифровые сервисы и новые впечатления.
Конкурс European Capital of Smart Tourism уже доказал свою эффективность. За последние годы его победителями стали такие города, как Турин (2025), Дублин (2024), Пафос и Севилья (2023). Эти направления не просто развивают технологии, но и внедряют новые подходы в сфере туризма.
Города-победители заметно выигрывают в туристической привлекательности: у них появляются удобные цифровые приложения, мультиязычные сервисы и инновационные культурные программы. Это не просто престижная награда, а реальный шанс для города стать местом, куда хочется возвращаться.
Сегодня забота об экологии — не просто модный тренд, а важный фактор, влияющий на выбор направления путешествия. Конкурс European Green Pioneer of Smart Tourism поддерживает небольшие города, которые делают упор на устойчивое развитие: создают экологически чистую инфраструктуру, внедряют альтернативные виды транспорта и развивают осознанный туризм.
Для путешественников это значит больше направлений с чистым воздухом, комфортным общественным транспортом и экоотелями. И, конечно, такие города становятся примерами для крупных мегаполисов, которые перенимают их "зеленые" инициативы.
Выбор городов-победителей становится своеобразной подсказкой для туристов, где искать самые технологичные и удобные направления. Вот что ждет путешественников в ближайшие годы:
Конкурсы открыты для городов стран ЕС, а также государств, входящих в программу Single Market Programme (SMP) — это Норвегия, Турция и Украина.
Заявки принимаются до 30 мая 2025 года. После этого эксперты отберут финалистов, которые представят свои проекты перед жюри Евросоюза. Итоги объявят в ноябре 2025 года. Города-победители получают маркетинговую поддержку, рекламные кампании и международное признание.
Эти конкурсы влияют не только на Европу, но и задают тренды на глобальном уровне. Успешные проекты умных и устойчивых городов могут вдохновить другие регионы мира — от Азии до Северной Америки.
Кроме того, все больше туристов осознанно выбирают экологически чистые и технологически продвинутые города. Это значит, что направления, которые внедряют "умный" туризм, будут в приоритете у путешественников.
Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами.
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