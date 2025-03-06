Почти $2000 за неделю — туристка рассказала о ценах в Стамбуле

Россиянка провела неделю в Стамбуле и назвала город "очень дорогим".
Она поделилась впечатлениями и предупредила путешественников о высоких расходах.
По словам туристки, ей понравился город благодаря разнообразию достопримечательностей и богатой истории. Однако самостоятельное путешествие без покупки тура оказалось затратным.
"Город безумно дорогой. Я взяла с собой около двух тысяч долларов — и практически всё потратила", — рассказала россиянка на портале "Тонкости туризма".
Ранее тревел-блогер предупредил россиян о неподходящих датах для поездки в Стамбул в 2025 году. Он посоветовал избегать праздничных периодов, таких как Рамадан (с 29 марта по 1 апреля) и Курбан-байрам (с 5 по 9 июня), так как в это время город будет переполнен туристами, а цены могут вырасти.
Стамбу́л ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
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