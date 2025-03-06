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Кого в Гонконге не любят — блогер назвал самых раздражающих туристов

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Туризм

Блогер Кутовой объяснил, почему жители Гонконга относятся к некоторым туристам без особого радушия.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

Жители Гонконга считают, что туристы с материка ведут себя грубо и неуважительно, а также плюются на улицах, что вызывает у них раздражение.

По словам блогера, напряженность между Гонконгом и Китаем связана с событиями 1997 года, когда город вернулся под контроль Пекина, но сохранил автономию.

"Многие гонконгцы до сих пор чувствуют себя отдельной нацией", — отмечает Кутовой.

Однако не только китайцы попадают под критику. Гонконгцы также не жалуют американцев за излишнюю шумность и отсутствие уважительности, а индусов — за излишнюю навязчивость.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира. Гонконг занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни и первое место среди городов мира по количеству самых высоких небоскрёбов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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