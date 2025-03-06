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89 стран откроют свои двери — гражданство Науру за $105 000

2:30
Туризм

Миниатюрное островное государство Науру, занимающее всего 20 км² в юго-западной части Тихого океана, предлагает возможность получить гражданство за $105 000.

Отдых на острове
Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии
Отдых на острове

Эта инициатива, известная как "золотой паспорт", направлена на сбор средств для борьбы с изменением климата.

Науру сталкивается с катастрофическими последствиями глобального потепления: подъем уровня моря, разрушительные штормы и эрозия береговой линии ставят под угрозу существование государства.

Однако у Науру нет достаточных ресурсов, чтобы защитить себя от климатических изменений, которые в первую очередь вызваны действиями богатых стран.

Власти страны рассчитывают, что продажа паспортов поможет собрать средства на переселение 90% населения (около 12 500 человек) в более безопасные районы острова и строительство новой инфраструктуры.

Желающие приобрести гражданство должны заплатить не менее $105 000, однако заявки от людей с криминальным прошлым приниматься не будут. Обладатели паспорта Науру смогут без визы посещать 89 стран, включая Великобританию, Гонконг, Сингапур и ОАЭ.

Ранее Науру богател на добыче фосфатов, но к началу 2000-х их запасы иссякли, а сам остров оказался разорен и непригоден для жизни. Затем страна зарабатывала, размещая центры содержания беженцев для Австралии, но этот проект свернули после серии скандалов.

Сейчас Науру ищет новые источники дохода, включая глубоководную добычу полезных ископаемых. Также остров привлекал внимание миллиардеров, таких как Сэм Бэнкман-Фрид, который планировал построить здесь убежище для выживания во время апокалипсиса.

Правительство страны рассчитывает, что программа принесет $5,6 млн в первый год и до $42 млн ежегодно в будущем. Однако власти обещают жесткую проверку заявителей, чтобы избежать повторения скандалов, связанных с предыдущей попыткой продавать паспорта в 1990-х.

Науру не единственная страна, использующая гражданство как источник дохода. Например, Доминика продает паспорта с 1993 года и направляет вырученные средства на экологические инициативы, передает CNN.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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