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Гостиница в Суздале вернула атмосферу советского величия

1:32
Туризм

Главный туристический комплекс в Суздале, некогда символ советского гостеприимства, постепенно утратил былую роскошь после распада СССР. Однако в 2017 году началась масштабная реновация, которая превратила его в современный отель с элементами ретро-шика.

Суздаль
Фото: commons.wikimedia.org by Suzdal traveler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суздаль

Что изменилось?

  • Убрали ларьки и устаревшую мебель, восстановили аутентичный лабрадоритовый пол.
  • Холл стал просторнее и светлее, сохранив при этом атмосферу исторического здания.
  • Вместо старого конференц-зала появился мини-кинозал, а в холле — уютный лобби-бар с мягкими диванами.
  • Ресторан теперь занимает два этажа, а с витражного окна сняли шторы, открывая прекрасный вид.

Ретро-детали и стиль 70-80-х

  • На последнем этаже появился бильярдный зал с витражами на суздальскую тематику.
  • Интерьер украшают хрустальные люстры в традициях 1970-80-х годов.
  • В апартаментах теперь есть мини-кухни, а изголовья кроватей выполнены в виде лоскутных одеял.

Дизайн с историей

Мебель создана по эскизам дизайнера Елены, с вкраплениями винтажных предметов. В номерах установлены многофункциональные системы хранения, удобные и стильные.

Реновация позволила сохранить дух эпохи, добавив современные удобства, а гости могут насладиться уютом и ностальгией в обновлённом комплексе.

 

Уточнения

Су́здаль — город-заповедник во Владимирской области России, административный центр Суздальского района. Основан не позднее конца X века (первое упоминание в 999 или 1024 году).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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