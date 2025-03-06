Отправился в последнее плавание: легендарный лайнер SS United States ждёт участь Титаника

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Легендарный лайнер SS United States (США), который когда-то был символом скорости и роскоши, отправляется в своё последнее плавание.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Корабль, установивший рекорд быстрейшего пересечения Атлантики, в конечном итоге станет искусственным рифом у побережья Флориды.

Запущенный в 1952 году SS United States был не просто очередным роскошным лайнером: он стал символом американской мечты. Судно, спроектированное Уильямом Фрэнсисом Гиббсом, создавалось с единственной целью: быть самым быстрым и безопасным.

Паровые турбины мощностью 240 000 л. с. позволяли кораблю разгоняться до 70 км/ч, что сделало его абсолютным рекордсменом. При первом же рейсе из Нью-Йорка в Саутгемптон он пересек Атлантику всего за три дня, 10 часов и 40 минут, установив рекорд Голубой ленты Атлантики, который не побит до сих пор.

Для сравнения, знаменитый "Титаник" развивал скорость 42,6 км/ч — значительно меньше, чем SS United States.

На борту SS United States путешествовали самые влиятельные люди того времени — Мэрилин Монро, Джон Ф. Кеннеди, Грейс Келли, Сальвадор Дали, Марлон Брандо и многие другие. Пассажиры могли наслаждаться роскошными каютами, элитными ресторанами, бальными залами и лучшими развлечениями своего времени.

Билеты на корабль были дорогими: путешествие в первом классе стоило около 150 тысяч крон (573 000 рублей) по современным меркам, а самые дешевые места обходились в 20 тысяч крон (76 400 рублей).

Хотя SS United States создавался как пассажирский лайнер, его конструкция предусматривала быстрое переоборудование в военный транспорт. В случае необходимости он мог перевозить до 14 000 солдат, но никогда не использовался с этой целью.

С появлением трансатлантических авиаперелетов лайнер потерял актуальность и в 1969 году был выведен из эксплуатации. С тех пор корабль простаивал в доках Филадельфии, а его дальнейшая судьба оставалась неопределенной.

Логично было бы утилизировать корабль и переработать металл, но это оказалось слишком дорого. Разборка судна требует значительных затрат, ведь приходится извлекать опасные материалы, такие как асбест и тяжелые металлы. К тому же рыночная цена металла слишком низка, чтобы покрыть расходы.

Затопление корабля как искусственного рифа оказалось более выгодным решением. Такие конструкции поддерживают морскую экосистему, становятся привлекательными для дайвинга и даже используются в военных целях, например, как мишени для испытаний.

Теперь SS United States отправляется в своё последнее плавание — из Филадельфии в Алабаму, где после удаления опасных веществ его намеренно затопят у побережья Флориды. Так легендарный лайнер превратится в крупнейший искусственный риф в мире, передает Aktualne.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line». Лайнер был построен для совершения регулярных рейсов между Саутгемптоном и Нью-Йорком протяжённостью около 5800 км раз в неделю (в один конец).

