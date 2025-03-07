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Как вернуть радость и энергию после отпуска: простые способы для ярких эмоций

2:18
Туризм

Возвращение с отпуска часто сопровождается снижением настроения и ощущением тоски. Этот период, известный как постотпускная депрессия, может негативно сказываться на повседневной жизни. Однако существуют эффективные способы облегчить адаптацию и вернуть радость в повседневность.

Девушка
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Психологи отмечают, что возвращение к обычному ритму жизни после отпуска может быть стрессовым. Ощущение утраты свободы и ярких впечатлений часто приводит к снижению настроения. Чтобы смягчить этот эффект, рекомендуется заранее планировать интересные мероприятия на период после отпуска, что поможет сохранить позитивный настрой.

Совет от экспертов: культурная активность

Главный психиатр РФ Евгений Брюн советует не ждать слишком долго, чтобы вернуться к привычному ритму работы. Съесть что-нибудь сладкое и посвятить время интересным культурным мероприятиям, например, посещению выставки, — отличные способы для восстановления сил.

Друзья, прогулки и яркие акценты

Не забывайте, что прогулки на свежем воздухе и время, проведенное с близкими людьми, могут стать настоящими антидепрессантами. Также специалисты рекомендуют добавить в свою жизнь эстетические моменты — музыка, живопись или просто красивый цветок в доме.

Практические рекомендации для поддержания позитивного настроя

  • Планируйте приятные события: заранее организуйте встречи с друзьями, посещение культурных мероприятий или небольшие поездки.
  • Ведите активный образ жизни: включите в распорядок дня регулярные физические нагрузки, такие как утренние пробежки или занятия йогой.
  • Обращайтесь за профессиональной помощью: если симптомы депрессии сохраняются, не стесняйтесь обратиться к психотерапевту для получения квалифицированной поддержки.

Постотпускная депрессия — это временное состояние, которое можно успешно преодолеть с помощью комплексного подхода, включающего физическую активность, психотерапию, светотерапию и поддержание социальных связей. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете вернуться к привычному ритму жизни и наслаждаться каждым днем.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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