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Ловушка для туристов: в Гане ввели комендантский час — что нужно знать, чтобы не попасть в беду

Туризм

В Гане введён комендантский час в городе Валевале и его окрестностях из-за участившихся случаев насильственных нападений. Министерство иностранных дел призывает туристов быть осторожными и учитывать новые меры безопасности.

Гана, Африка
Фото: Wikimedia Commons by Ben Sutherland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гана, Африка

Что случилось?

  • Нападения произошли на шоссе Валевале — Болгатанга.
  • Комендантский час установлен с 8 вечера до 5 утра.
  • Усиленные блокпосты и проверки на дорогах.
  • В регион направлены дополнительные военные силы.

Какие меры предосторожности принять?

  • Избегайте больших скоплений людей и политических протестов.
  • Прислушивайтесь к рекомендациям местных жителей в зонах повышенной напряжённости.
  • Будьте готовы к неожиданным изменениям мер безопасности.
  • Воздержитесь от поездок в Бавку, кроме экстренных случаев — там часто вводят комендантский час.

Безопасность на дорогах

С октября на маршрутах Насия — Валевале — Болгатанга и Болгатанга — Зебилла — Бавку — Пульманком произошло несколько нападений. Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с актуальными предупреждениями МИД.

Международные рекомендации

В частности, британским гражданам советуют следить за изменениями мер безопасности, так как они могут меняться без предварительного уведомления. Кроме того, туристы, направляющиеся в Австралию, недавно получили предупреждение о крайних погодных условиях.

Перед поездкой за границу всегда проверяйте актуальные рекомендации МИД и следите за новостями о ситуации в регионе.

Уточнения

Га́на (англ. Ghana), официальное название — Респу́блика Га́на (англ. Republic of Ghana) — государство в Западной Африке. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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