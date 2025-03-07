Ловушка для туристов: в Гане ввели комендантский час — что нужно знать, чтобы не попасть в беду

В Гане введён комендантский час в городе Валевале и его окрестностях из-за участившихся случаев насильственных нападений. Министерство иностранных дел призывает туристов быть осторожными и учитывать новые меры безопасности.
Что случилось?
Какие меры предосторожности принять?
Безопасность на дорогах
С октября на маршрутах Насия — Валевале — Болгатанга и Болгатанга — Зебилла — Бавку — Пульманком произошло несколько нападений. Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с актуальными предупреждениями МИД.
Международные рекомендации
В частности, британским гражданам советуют следить за изменениями мер безопасности, так как они могут меняться без предварительного уведомления. Кроме того, туристы, направляющиеся в Австралию, недавно получили предупреждение о крайних погодных условиях.
Перед поездкой за границу всегда проверяйте актуальные рекомендации МИД и следите за новостями о ситуации в регионе.
Га́на (англ. Ghana), официальное название — Респу́блика Га́на (англ. Republic of Ghana) — государство в Западной Африке.
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