Эти 6 городов у залива — скрытый рай для тех, кто устал от суеты, узнайте цены, пока не поздно

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Побережье Мексиканского залива, растянувшееся вдоль южных штатов США от Флориды до Техаса, привлекает теплым климатом, красивыми береговыми линиями и атмосферой спокойного уединения. Здесь расположены небольшие уютные городки, идеально подходящие как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Фото: Wikimedia Commons by Ebyabe is licensed under GNU Free Documentation License Данидин, Флорида, США

Пунта-Горда, Флорида

Между Сарасотой и Форт-Майерсом

Очаровательная набережная с рыбацкими причалами

Доступное жильё - средняя цена $400 000

Медицинский центр AdventHealth Port Charlotte

Экологический центр Шарлотт-Харбор и ассоциация островов Пунта-Горда

Галф-Шорс, Алабама

32 мили чистых пляжей

Национальный заповедник Бон Секур с дикой природой

Центр исполнительских искусств Мейера, поля для гольфа

Средняя цена жилья — $550 000

Комфортные пенсионные сообщества, такие как Haven Memory Care

Дестин, Флорида

Знаменит своими белоснежными пляжами и рыбалкой

Набережная Дестин-Харбор, гольф-клуб Indian Bayou

Общественный центр Destin и клубы для пенсионеров

Средняя цена жилья — $595 000

Крупный медицинский центр Ascension Sacred Heart Emerald Coast

Бэй-Стрит, Луис, Миссисипи

Исторический район Старого города

Прибрежные парки, залив Св. Луиса, железнодорожное депо L&N

Множество общественных мероприятий и благотворительных организаций

Средняя цена жилья — $330 000

Медицинские учреждения Coastal Family Health Center, больницы в Галфпорте

Данидин, Флорида

Город с шотландскими корнями и живописной главной улицей

Государственный парк острова Медовый месяц, Центр искусств Данидина

Средняя цена жилья — $445 000

Клубы и сообщества для пенсионеров (55+)

Крупная медицинская клиника Mease Dunedin Hospital

Венеция, Флорида

Город с атмосферой Средиземноморья

Пляж Касперсен, живописный маршрут Legacy Trail

Средняя цена жилья — $400 000

Венецианский театр, культурные мероприятия

Крупный медицинский центр Sarasota Memorial Hospital

Все эти города предлагают спокойную жизнь у океана, развитую инфраструктуру и комфортный климат, делая их идеальными местами для переезда или отдыха.

Уточнения