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Эти 6 городов у залива — скрытый рай для тех, кто устал от суеты, узнайте цены, пока не поздно

2:36
Туризм

Побережье Мексиканского залива, растянувшееся вдоль южных штатов США от Флориды до Техаса, привлекает теплым климатом, красивыми береговыми линиями и атмосферой спокойного уединения. Здесь расположены небольшие уютные городки, идеально подходящие как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Данидин, Флорида, США
Фото: Wikimedia Commons by Ebyabe is licensed under GNU Free Documentation License
Данидин, Флорида, США

Пунта-Горда, Флорида

  • Между Сарасотой и Форт-Майерсом
  • Очаровательная набережная с рыбацкими причалами
  • Доступное жильё - средняя цена $400 000
  • Медицинский центр AdventHealth Port Charlotte
  • Экологический центр Шарлотт-Харбор и ассоциация островов Пунта-Горда

Галф-Шорс, Алабама

  • 32 мили чистых пляжей 
  • Национальный заповедник Бон Секур с дикой природой
  • Центр исполнительских искусств Мейера, поля для гольфа
  • Средняя цена жилья — $550 000
  • Комфортные пенсионные сообщества, такие как Haven Memory Care

Дестин, Флорида

  • Знаменит своими белоснежными пляжами и рыбалкой
  • Набережная Дестин-Харбор, гольф-клуб Indian Bayou
  • Общественный центр Destin и клубы для пенсионеров
  • Средняя цена жилья — $595 000
  • Крупный медицинский центр Ascension Sacred Heart Emerald Coast

Бэй-Стрит, Луис, Миссисипи

  • Исторический район Старого города
  • Прибрежные парки, залив Св. Луиса, железнодорожное депо L&N
  • Множество общественных мероприятий и благотворительных организаций
  • Средняя цена жилья — $330 000
  • Медицинские учреждения Coastal Family Health Center, больницы в Галфпорте

Данидин, Флорида

  • Город с шотландскими корнями и живописной главной улицей
  • Государственный парк острова Медовый месяц, Центр искусств Данидина
  • Средняя цена жилья — $445 000
  • Клубы и сообщества для пенсионеров (55+)
  • Крупная медицинская клиника Mease Dunedin Hospital

Венеция, Флорида

  • Город с атмосферой Средиземноморья
  • Пляж Касперсен, живописный маршрут Legacy Trail
  • Средняя цена жилья — $400 000
  • Венецианский театр, культурные мероприятия
  • Крупный медицинский центр Sarasota Memorial Hospital

Все эти города предлагают спокойную жизнь у океана, развитую инфраструктуру и комфортный климат, делая их идеальными местами для переезда или отдыха.

Уточнения

Флори́да (американское произношение: [ˈflɒrɪdə] , испанское произношение: [floˈɾiða], от исп. florida «цветущая») — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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