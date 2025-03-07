Эти 6 городов у залива — скрытый рай для тех, кто устал от суеты, узнайте цены, пока не поздно

Побережье Мексиканского залива, растянувшееся вдоль южных штатов США от Флориды до Техаса, привлекает теплым климатом, красивыми береговыми линиями и атмосферой спокойного уединения. Здесь расположены небольшие уютные городки, идеально подходящие как для отдыха, так и для постоянного проживания.
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Данидин, Флорида, США
Пунта-Горда, Флорида
Между Сарасотой и Форт-Майерсом
Очаровательная набережная с рыбацкими причалами
Доступное жильё - средняя цена $400 000
Медицинский центр AdventHealth Port Charlotte
Экологический центр Шарлотт-Харбор и ассоциация островов Пунта-Горда
Галф-Шорс, Алабама
32 мили чистых пляжей
Национальный заповедник Бон Секур с дикой природой
Центр исполнительских искусств Мейера, поля для гольфа
Средняя цена жилья — $550 000
Комфортные пенсионные сообщества, такие как Haven Memory Care
Дестин, Флорида
Знаменит своими белоснежными пляжами и рыбалкой
Набережная Дестин-Харбор, гольф-клуб Indian Bayou
Общественный центр Destin и клубы для пенсионеров
Средняя цена жилья — $595 000
Крупный медицинский центр Ascension Sacred Heart Emerald Coast
Бэй-Стрит, Луис, Миссисипи
Исторический район Старого города
Прибрежные парки, залив Св. Луиса, железнодорожное депо L&N
Множество общественных мероприятий и благотворительных организаций
Средняя цена жилья — $330 000
Медицинские учреждения Coastal Family Health Center, больницы в Галфпорте
Данидин, Флорида
Город с шотландскими корнями и живописной главной улицей
Государственный парк острова Медовый месяц, Центр искусств Данидина
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