Забудьте о Швейцарии: Кавказ готовит революцию в медицинском туризме

В Кабардино-Балкарии планируют развивать медицинский туризм, используя уникальные природные условия Кавказа. Учёные Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разрабатывают модель центра компетенций, который объединит медицину, образование и туризм. " Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.
Высокогорный туризм и лечение в одном месте
Проект направлен на создание кластерной системы, где соединятся санатории, клиники, туристические объекты и образовательные учреждения. Это позволит развивать реабилитационные и терапевтические услуги, опираясь на природные богатства региона.
Университет станет площадкой для разработки и распространения знаний в области медицинского туризма и высокогорной медицины. Здесь планируют разрабатывать программы, сочетающие медицинскую подготовку и управление в сфере гостеприимства.
Медицинский туризм рассматривается как высокодоходный сектор, который пока недостаточно развит. Проект поможет привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность региона и создать новые рабочие места.
Проект представлен на уровне "Сколково"
Разработки КБГУ были представлены в "Сколково" директором Института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ Рамазаном Лигидовым. Эксперты дали рекомендации, которые будут учтены при детализации модели.
Связь с национальными проектами
Предложенная концепция полностью соответствует задачам нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", направленного на развитие инновационной медицины.
Этот проект может стать прорывным решением в сфере оздоровительного туризма, сделав Кабардино-Балкарию одним из ключевых центров медицинского отдыха в России.
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х М Бербекова (КБГУ) — классический университет, крупнейший вуз Кабардино-Балкарии и один из крупнейших вузов Северного Кавказа, расположенный в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Был основан 5 апреля 1957 года.
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