Забудьте о Швейцарии: Кавказ готовит революцию в медицинском туризме

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кабардино-Балкарии планируют развивать медицинский туризм, используя уникальные природные условия Кавказа. Учёные Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разрабатывают модель центра компетенций, который объединит медицину, образование и туризм. " Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Фото: Wikimedia Commons by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чегемские водопады, Кабардино-Балкария

Высокогорный туризм и лечение в одном месте

Проект направлен на создание кластерной системы, где соединятся санатории, клиники, туристические объекты и образовательные учреждения. Это позволит развивать реабилитационные и терапевтические услуги, опираясь на природные богатства региона.

Университет станет площадкой для разработки и распространения знаний в области медицинского туризма и высокогорной медицины. Здесь планируют разрабатывать программы, сочетающие медицинскую подготовку и управление в сфере гостеприимства.

Медицинский туризм рассматривается как высокодоходный сектор, который пока недостаточно развит. Проект поможет привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность региона и создать новые рабочие места.

Проект представлен на уровне "Сколково"

Разработки КБГУ были представлены в "Сколково" директором Института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ Рамазаном Лигидовым. Эксперты дали рекомендации, которые будут учтены при детализации модели.

Связь с национальными проектами

Предложенная концепция полностью соответствует задачам нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья", направленного на развитие инновационной медицины.

Этот проект может стать прорывным решением в сфере оздоровительного туризма, сделав Кабардино-Балкарию одним из ключевых центров медицинского отдыха в России.

Уточнения

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х М Бербекова (КБГУ) — классический университет, крупнейший вуз Кабардино-Балкарии и один из крупнейших вузов Северного Кавказа, расположенный в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Был основан 5 апреля 1957 года.



Чегемские водопады — памятник природы, группа водопадов на реках Адайсу, Сакал-Туп и Каяарты, впадающих в реку Чегем, в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, Российская Федерация.

