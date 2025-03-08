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Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники

2:20
Туризм

В горах Крыма началось цветение сон-травы — одного из самых живописных весенних растений региона. Пушистые сиреневые цветки уже покрыли поляны куэсты Челтер-Кая, расположенной неподалёку от села Терновка в окрестностях Севастополя.

Прострел раскрытый калужская область
Фото: commons.wikimedia.org by Кочевники, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прострел раскрытый калужская область

Это природное явление продолжается всего две недели — с середины марта. Добраться до места можно на автобусе из Севастополя, поездка занимает около 30 минут. Далее туристам предстоит пройти пешком к пещерному монастырю Чилтер-Мармара и подняться по деревянной лестнице на плато куэсты.

На высоте открывается панорамный вид на горы и Севастополь, а поляны вдоль обрыва усыпаны цветущей сон-травой. Цветок известен своим необычным видом: аметистовые лепестки с серебристым опушением и ярко-жёлтая середина делают его легко узнаваемым. Туристы отмечают, что особенно впечатляюще выглядят нераскрывшиеся бутоны, напоминающие маленьких птенцов, сгруппировавшихся под порывами ветра.

Цветок легенд и древних монастырей

Сон-трава окружена легендами. Согласно древним преданиям, тот, кто заснёт среди её цветов, может увидеть вещие сны. Это растение упоминается и в "Печерском патерике" 1661 года, где говорится, что во время ночных молитв бес-воин бросает его цветки в ленивых монахов, заставляя их засыпать.

Интересно, что монастырь Чилтер-Мармара, рядом с которым растёт сон-трава, был основан ещё в XI-XII веках. После прихода турок в 1475 году он оказался заброшенным, но с 2006 года снова стал действующим. Сегодня посетители могут осмотреть его пещерные храмы, скальные вырубки и хозяйственные помещения, сохранившиеся с древних времён.

Только две недели в году

К вечеру, когда закатные лучи освещают поляны сон-травы, а воздух наполняется ароматами цветущих деревьев, Чилтер-Кая погружается в атмосферу умиротворения. Туристы, побывавшие здесь, отмечают, что это одно из самых впечатляющих весенних мест Крыма.

Уточнения

Простре́л раскры́тый или Со́н-трава́ (Pulsatílla pátens) — многолетнее травянистое растение, вид рода Прострел (Pulsatilla) семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

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