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Путешествовать как мужчина или как женщина: исследование показывает кардинальные различия

2:36
Туризм

Недавнее исследование компании Global Rescue показало, что мужчины и женщины по-разному выбирают места для путешествий. Одни стремятся к приключениям, другие — к красоте окружающего мира.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Что важнее: пейзажи или экстрим?

Согласно опросу Global Rescue Summer 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey, 35% опытных путешественников ориентируются на красивые природные ландшафты, а 31% предпочитают активный отдых. Однако между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия в приоритетах.

Для женщин ключевым фактором являются захватывающие виды — горы, пустыни, ледники, каньоны, джунгли и рифы. 37% опрошенных женщин выбрали именно этот критерий при выборе путешествия.

Для мужчин на первом месте стоят экстремальные приключения — подводное плавание, лыжи, походы и альпинизм. Точно такой же процент респондентов-мужчин (37%) выбрали этот пункт как главный.

"Понимание предпочтений путешественников имеет важное значение для туристической индустрии. Наш опрос проливает свет на различные приоритеты в зависимости от пола", — отметил генеральный директор The Global Rescue Companies Дэн Ричардс.

Женщины глубже погружаются в культуру

Помимо пейзажей, женщины больше внимания уделяют культурным аспектам. 15% респонденток отметили, что для них важно познакомиться с местными традициями, языком и образом жизни. Лишь 3% женщин считают важными такие факторы, как гастрономия, архитектура и шопинг.

Мужчины, напротив, меньше интересуются культурными нюансами — только 10% назвали это важным критерием выбора направления. Зато 33% опрошенных мужчин также выделили красивые виды как значимый фактор путешествия.

Куда едут мужчины и женщины?

Исследование выявило разницу и в популярных направлениях.

Женщины предпочитают Антарктиду, Новую Зеландию, Исландию, Галапагосские острова, Египет и Австралию.
Мужчины выбирают Австралию (особенно Большой Барьерный риф), Антарктиду, Новую Зеландию, Патагонию, Монголию и Африку.

"Поскольку всё больше женщин увлекаются экстремальным спортом и исследуют удалённые места, эти предпочтения могут измениться в будущем", — добавил Ричардс.

Уточнения

Экстрема́льный спорт (приключе́нческие ви́ды спо́рта) — деятельность, связанная с высокой степенью риска.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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