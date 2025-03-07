Дешевле Крыма: невероятные туры в Запорожскую область взорвут лето 2025

Летом 2025 года стартуют новые туры из Ростовской области в Запорожскую. Программы отдыха будут включать пляжный и экскурсионный форматы, а также событийные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора туристической компании "Судаков тревел" Наталью Судакову.
Какие маршруты ждут туристов?
Что можно посмотреть?
Путешественникам предложат погружение в атмосферу региона через посещение его исторических и природных достопримечательностей:
За 2024 год Запорожскую область посетили 100 тысяч человек, из которых основную часть составили самостоятельные туристы. В 2025 году власти рассчитывают увеличить этот поток до 150 тысяч гостей.
Развитие инфраструктуры
Туристско-информационный центр активно помогает компаниям в организации маршрутов. Также ведётся работа с туроператорами "Судаков тревел" и авиакомпанией "Донавиа", которая планирует строительство и аренду гостиниц и баз отдыха.
Новые маршруты призваны сделать Запорожскую область популярным туристическим направлением, сочетая пляжный отдых, экскурсии и культурные события.
Бердя́нск — город на юге Запорожской области, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины. Морской, климатический и грязевой курорт государственного значения.
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