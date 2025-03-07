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Дешевле Крыма: невероятные туры в Запорожскую область взорвут лето 2025

1:56
Туризм

Летом 2025 года стартуют новые туры из Ростовской области в Запорожскую. Программы отдыха будут включать пляжный и экскурсионный форматы, а также событийные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора туристической компании "Судаков тревел" Наталью Судакову

Запорожье. Башня
Фото: Wikimedia Commons by Борис Мавлютов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запорожье. Башня

Какие маршруты ждут туристов?

  • Семидневные туры с еженедельными выездами.
  • Экскурсионный маршрут "Выходные на Бердянской косе", уже получивший Гран-при.
  • Открытие направлений событийного туризма, включая фестиваль черешни.

Что можно посмотреть?

Путешественникам предложат погружение в атмосферу региона через посещение его исторических и природных достопримечательностей:

  • Каменная могила — уникальный археологический памятник.
  • Дом-музей Петра Петровича Шмидта — история русского военно-морского деятеля, контр-адмирала, участника Крымской войны, героя обороны Севастополя, начальника города и порта Бердянск.
  • Историческая часть Бердянска — прогулки по старинным улочкам.

За 2024 год Запорожскую область посетили 100 тысяч человек, из которых основную часть составили самостоятельные туристы. В 2025 году власти рассчитывают увеличить этот поток до 150 тысяч гостей.

Развитие инфраструктуры

Туристско-информационный центр активно помогает компаниям в организации маршрутов. Также ведётся работа с туроператорами "Судаков тревел" и авиакомпанией "Донавиа", которая планирует строительство и аренду гостиниц и баз отдыха.

Новые маршруты призваны сделать Запорожскую область популярным туристическим направлением, сочетая пляжный отдых, экскурсии и культурные события.

Уточнения

Бердя́нск — город на юге Запорожской области, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины. Морской, климатический и грязевой курорт государственного значения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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