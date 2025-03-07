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Где отдыхают россияне в 2025 году? Самые популярные направления

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Туризм

Средний чек за туристическую поездку в 2025 году составил 57 тысяч рублей, а продолжительность отдыха сократилась до 9 ночей. При этом россияне стали бронировать путёвки заранее — теперь они планируют отпуск за 5,5 месяцев до поездки.

Крым
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Крым

Несмотря на экологические проблемы в Чёрном море, Краснодарский край остаётся самым популярным направлением: на него приходится 52% бронирований в туркомпании "Русский экспресс" и треть у "Слетать.ру". Крым также не теряет позиций — интерес к нему вырос на 15%, достигнув 20% всех заявок.

Примечательно, что 90% туров оплачиваются полностью, независимо от стоимости транспорта. Россияне всё больше ценят комфортный отдых и готовы вкладываться в путешествия заранее.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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