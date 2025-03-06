15 евро и море впечатлений: какие страны откроют двери самым экономным

Питание, проживание, транспорт, экскурсии. Эти расходы, которые необходимо учитывать во время путешествия, могут более или менее увеличить бюджет отпуска в зависимости от пункта назначения. Если в Юго-Восточной Азии можно обойтись примерно в двадцать евро в день, то в самых дорогих странах приходится платить в десять раз больше
Компания HelloSafe, которая специализируется на страховании путешествий, оценила средний дневной бюджет для человека в 136 странах, оценив расходы на проживание, питание, общественный транспорт внутри страны, экскурсии и туристические мероприятия, основываясь на данных таких платформ, как Booking, Airbnb, Kayak, Budget My trip.
Самые дешёвые страны для туристов
• Лаос: 15 евро в день
• Казахстан: 18 евро в день
• Руанда: 20 евро в день
Топ-10 самых дешёвых стран для путешествий
• Молдова: 34 евро в день
• Сербия: 39 евро в день
• Косово: 44 евро в день
• Польша: 55 евро в день
• Болгария: 57 евро в день
Самые дорогие страны для туристов
• Барбадос: 260 евро в день
• Антигуа и Барбуда: 260 евро в день
• Сент-Кристофер и Невис: 260 евро в день
• Мальдивские острова: 260 евро в день
• Гранада: 260 евро в день
Самые дорогие страны в Европе
• Швейцария: 240 евро в день
• Франция: 180 евро в день
• Исландия: 175 евро в день
• Люксембург: 167 евро в день
• Греция: 165 евро в день
Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды).
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