15 евро и море впечатлений: какие страны откроют двери самым экономным

Питание, проживание, транспорт, экскурсии. Эти расходы, которые необходимо учитывать во время путешествия, могут более или менее увеличить бюджет отпуска в зависимости от пункта назначения. Если в Юго-Восточной Азии можно обойтись примерно в двадцать евро в день, то в самых дорогих странах приходится платить в десять раз больше

Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туризм

Компания HelloSafe, которая специализируется на страховании путешествий, оценила средний дневной бюджет для человека в 136 странах, оценив расходы на проживание, питание, общественный транспорт внутри страны, экскурсии и туристические мероприятия, основываясь на данных таких платформ, как Booking, Airbnb, Kayak, Budget My trip.

Самые дешёвые страны для туристов

• Лаос: 15 евро в день

• Казахстан: 18 евро в день

• Руанда: 20 евро в день

Топ-10 самых дешёвых стран для путешествий

• Молдова: 34 евро в день

• Сербия: 39 евро в день

• Косово: 44 евро в день

• Польша: 55 евро в день

• Болгария: 57 евро в день

Самые дорогие страны для туристов

• Барбадос: 260 евро в день

• Антигуа и Барбуда: 260 евро в день

• Сент-Кристофер и Невис: 260 евро в день

• Мальдивские острова: 260 евро в день

• Гранада: 260 евро в день

Самые дорогие страны в Европе

• Швейцария: 240 евро в день

• Франция: 180 евро в день

• Исландия: 175 евро в день

• Люксембург: 167 евро в день

• Греция: 165 евро в день

Уточнения

Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды).

