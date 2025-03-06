Итальянцы спасаются от толп туристов в этом местечке с панорамным видом на горы

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1:30
Туризм

Недалеко от Рима, на высоте 1218 метров, расположена великолепная деревня Гуаданьоло, самый высокий населенный пункт Лацио.

Альпинистская тропа
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann
Альпинистская тропа

С этого места открывается захватывающий панорамный вид на холмы Альбани, горы Симбруини и Лепини. Всего в 52 км от Рима и чуть более 9 км от Капраницы Пренестины, Гуаданьоло становится идеальным местом для тех, кто хочет уйти от городского шума и насладиться природной красотой.

История этой деревни уходит корнями в 5 век, когда она служила убежищем для римлян, спасавшихся от варварских нападений. Гуаданьоло также связано с традицией гостеприимства для паломников, что отражает его название. На протяжении веков деревня находилась под влиянием различных дворянских семей, включая графов и Сфорца Чезарини, и в 1930 году стала частью муниципалитета Капраника Пренестина.

Гуаданьоло предлагает множество достопримечательностей, включая Новую церковь Святого апостола Иакова, статую Иисуса-Искупителя и святилище Мадонны Делла Менторелла, которое славится своим историческим и духовным значением. Для любителей природы здесь множество троп, включая "тропу Войтыла", ведущую к святилищу, которая идеально подходит для треккинга и открывает великолепные виды на окрестности, пишет gaeta.

Уточнения

Ха́ос — категория космогонии и космологии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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