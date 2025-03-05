Чашечку ароматного! Итальянская кофейня получила мировое признание

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Туризм

В 2025 году веб-портал The World's 100 Best Coffee Shops опубликовал рейтинг лучших кофеен мира.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

И среди них одна итальянская — это "Faro Specialty Coffee", расположенная в Риме.

Рейтинг составлен на основе критериев, таких как качество кофе, компетентность бариста, сервис, инновации и устойчивость, с голосованием 30% пользователей и 70% экспертов.

На первом месте в мире оказалось "Toby'S Estate Coffee Roasters" в Сиднее, Австралия, за ним следует "Onyx Coffee LAB" в Роджерсе, Арканзас, США, а третье место занимает "Gota Coffee Experts" в Вене, Австрия.

"Faro Specialty Coffee" занимает 26-ю позицию и известен своим качественным кофе, а также осведомленностью о вопросах цепочки поставок кофе и продуктов питания, пишет итальянское издание corriere.

Уточнения

Бари́ста (итал. barista — буквально «человек, работающий за барной стойкой», бармен, буфетчик) — кофевар, специалист по приготовлению кофе (в основном именно эспрессо), умеющий правильно приготовить кофе (в том числе с использованием искусства латте-арт) или напитки на его основе и подать посетителю.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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