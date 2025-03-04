Вода и ледник внесли свою лепту — живописный каньон в Италии притягивает любителей природы

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Орридо Ди Беллано — живописное природное ущелье в Италии, которое сформировалось благодаря тысячелетней эрозии ручья Пиоверна и ледника Адда, и стало одной из главных туристических достопримечательностей в районе озера Комо.

Фото: freepik.com by TravelScape is licensed under Free More info ущелье

Геологические формации Орридо Ди Беллано восходят к миллионам лет назад и представляют собой результат работы воды и льда. Ручей Пиоверна непрерывно формирует скальные стены, освещая их игрой света и теней, что добавляет атмосферности этому месту.

Каньон привлекает геологов, фотографов и любителей природы, доступно благодаря системе подвесных дорожек, которые предлагают захватывающие виды.

Кроме своей природной красоты, Орридо Ди Беллано окутано местными легендами. Одной из самых интересных является дом Дьявола, древнее здание, где, согласно повериям, проходили эзотерические ритуалы, пишет tuttonotizie.

Уточнения

Каньо́н (исп. cañón «труба, ущелье») — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале.

