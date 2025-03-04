Орридо Ди Беллано — живописное природное ущелье в Италии, которое сформировалось благодаря тысячелетней эрозии ручья Пиоверна и ледника Адда, и стало одной из главных туристических достопримечательностей в районе озера Комо.
Геологические формации Орридо Ди Беллано восходят к миллионам лет назад и представляют собой результат работы воды и льда. Ручей Пиоверна непрерывно формирует скальные стены, освещая их игрой света и теней, что добавляет атмосферности этому месту.
Каньон привлекает геологов, фотографов и любителей природы, доступно благодаря системе подвесных дорожек, которые предлагают захватывающие виды.
Кроме своей природной красоты, Орридо Ди Беллано окутано местными легендами. Одной из самых интересных является дом Дьявола, древнее здание, где, согласно повериям, проходили эзотерические ритуалы, пишет tuttonotizie.
Каньо́н (исп. cañón «труба, ущелье») — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.